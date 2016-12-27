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«Россия богата изобретателями, а инноваторов не хватает»

Технологии как опора экономики

Фото: предоставлено МШУ «Сколково»

Развитие технологического предпринимательства в Рос­сии началось недавно — рабо­тающие с такими проектами венчурные фонды появились чуть более десятка лет назад. Но за эти годы произошел ги­гантский скачок в области до­ведения технологических ин­новаций до уровня успешно­го бизнеса. Есть ли у России шанс стать страной — произ­водителем технологических новинок и что для этого нуж­но, нашему корреспонденту Ольге Кучеровой рассказы­вает президент Московской школы управления «Сколко­во» АНДРЕЙ ШАРОНОВ.

— Есть ли вообще шанс и эко­номическая целесообразность в нынешних условиях в России создавать и выводить на рынок технологические новинки?

— Создание инновационных про­дуктов и технологий — это всег­да вопрос конкурентной среды. Человек по природе своей стре­мится к комфорту и не будет ни­чего менять, если нет необходи­мости — выживать, опережать конкурента. А в России конку­ренция очень слабая — слишком много контролирует госсектор, много дотаций, конкуренция ско­рее не за потребителя, а в борьбе за господдержку. В итоге на рын­ке оказывается тот, кто ближе «к телу», а не тот, у кого соотноше­ние цена–качество лучше. При отсутствии основного драйвера для развития инноваций — здо­ровой конкуренции — приходит­ся инновационное развитие под­стегивать, уговаривать, пряни­ки сулить.

— Но необходимость развивать технологическое предпринима­тельство в России есть? Или и так проживем?

— Безусловно, есть. Российская экономика сейчас очень силь­но зависит от цены и спроса на нефть, но «нефтяной век» рано или поздно закончится. Как го­ворится, «каменный век закон­чился не потому, что закончи­лись камни». У нас есть, конечно, и другие сферы, где мы сильны и можем продукцию экспортиро­вать: программное обеспечение, вооружения, зерно, продукты пи­тания, но этого мало. Мы долж­ны стремиться производить ин­новационные продукты, которые будут покупаться во всем мире.

— А они будут покупаться-то? На Западе же разработка и вне­дрение инновационных продук­тов лучше поставлены, чем у нас, у них своих новинок хва­тает...

— Любые инновации междуна­родны, страновая принадлеж­ность тут не важна. Покупатель, например, в Германии купит то, что лучше удовлетворяет его по­требности, вне зависимости от того, где это произведено. Если это на самом деле инновация — будут покупать.

— Но пока мы мало создаем технологических новинок, это пока единичные случаи?

— Конечно, мало, но больше, чем мы привыкли думать. Мало кто знает, что в автомобилях и теле­фонах есть детали, разработан­ные российскими специалиста­ми, в IT-области мы достаточно сильны.

— Что нужно сделать, чтобы их стало больше? Что, кроме отсутствия конкуренции, ме­шает развитию технологиче­ского предпринимательства у нас в стране?

— Я бы сказал, что наша глав­ная проблема — в венчурном бизнесе. Мы не до конца пони­маем, как это действует, и за­частую требуем невозможного. Нет понимания того, что из 100 проектов, в которые вкладыва­ется венчурный фонд, 90% ско­рее всего прогорят, но прибыль, полученная от оставшихся 10%, с лихвой окупит все издержки. Это может не так четко рабо­тать на малых числах, но если инвестировать в 5 тыс. венчур­ных проектов, точно получишь отдачу.

Вторая проблема — скорее юридическая. У нас венчурный бизнес просто зарегулирован, предпринимателям приходит­ся объяснять Счетной палате, прокуратуре, фискальным ор­ганам, куда потрачены бюджет­ные деньги и почему проект не сработал. Получается, что чело­век должен оправдываться и до­казывать, что он не украл дан­ные ему деньги, а просто его идея оказалась не такой успеш­ной, как все думали. Конечно, задача фондов и институтов поддержки — сделать все, чтобы стартапов, которые не выстре­лили, было как можно меньше, но этого пока не добился ни один самый успешный частный фонд.

— В России есть венчурные фонды? Они менее эффектив­но работают?

— Я бы сказал, что за послед­ние 10–12 лет — с момента, ког­да появилась Российская вен­чурная компания (РВК), мы со­вершили настоящий прорыв в области поддержки инноваций через венчурные фонды. РВК тогда стала фондом для фон­дов, поддержала частные вен­чурные фонды, уже пытавшие­ся работать на рынке. Кстати, в ней были и специалисты из Sitra и Yozma, то есть мы опирались на самый успешный западный опыт.

— Какое, по вашему мнению, должно быть соотношение частного и государственно­го капитала в венчурных фон­дах?

— Государственных денег долж­но быть меньше 50%, так, кста­ти, было и в проектах, которые поддерживала РВК. В резуль­тате удалось простимулиро­вать предпринимателей господ­держкой, это всколыхнуло ры­нок инноваций, дало стимул к технологическому предпри­нимательству. В этой области успешно работают и «Роснано», и Фонд развития интернет-ини­циатив (ФРИИ), и многие тех­нопарки, которые поддержива­ют стартапы, и не только инно­вационные.

— Где сейчас в России, на ваш взгляд, главным образом рож­даются технологические инно­вации: в «гаражной экономи­ке» или в R&D-отделах круп­ных корпораций?

— Я бы не стал противопостав­лять эти два источника: у круп­ных корпораций больше финан­совых и технологических ре­сурсов, зато в «гаражном биз­несе» на порядок больше идей. Самые успешные и перспектив­ные стартапы скупают круп­ные корпорации. Они постоян­но «рыщут» по рынку в поисках прорывных изобретений, кото­рые могут помочь им в борьбе с конкурентами или сами соста­вить конкуренцию. Рынку нуж­но и то, и другое. «Гаражные разработки», многочисленные стартапы дают необходимую пи­тательную среду, из которой вы­растают настоящие инновации. Но от изобретения до настояще­го продукта, который нравится потребителю, очень далеко.

У нас в стране традиционно было все хорошо с изобретате­лями, но не очень хорошо с ин­новаторами. Характерный при­мер — изобретение радио Алек­сандром Поповым, который был физиком, но не предпринимате­лем. Поэтому на Западе принято считать, что радио изобрел ита­льянец Гульельмо Маркони, ко­торый смог заинтересовать сво­ей разработкой достаточно ши­рокую аудиторию.

— Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? Есть ли какие-то специальные обучаю­щие курсы или программы для топ-менеджеров, которые мог­ли бы доводить наши изобрете­ния до уровня успешного, воз­можно, даже международного, бизнеса?

— У нас в бизнес-школе «Сколко­во» есть 9-недельная программа «Стартап Академия», нацелен­ная как раз на обучение пред­принимателей, которым нужно вывести на рынок новинку.

— Есть ли примеры успешного вывода на рынок высокотехно­логичного проекта выпускни­ками школы?

— Могу привести сравнитель­но недавний пример: Алексей Нехаев, выпускник програм­мы Executive MBA-4 нашей шко­лы, вместе с молодыми учены­ми, в том числе из МГТУ име­ни Баумана, основал компанию VisionLabs и вывел на рынок принципиально новую высоко­точную платформу распознава­ния лиц — VisionLabs LUNA. С ее помощью можно анализировать фото- и видеоматериалы и срав­нивать их с многомиллионными базами данных. VisionLabs уже получила в качестве партнеров такие компании, как Intel, Cisco, Facebook и Google.

Это заметили венчурные фонды — этим летом фонд АФК «Система» — Sistema Venture Capital — проинвестировал в VisionLabs 350 млн рублей, что позволило оценить сам бизнес в 1,4 млрд рублей.

Это пример очень успешно­го взаимодействия разработчи­ков и венчурных фондов и дока­зательство того, что реальная инновационная технология бы­стро находит своего потребите­ля: и на российском рынке, и за рубежом.

— Получается, у России все-таки есть шанс со временем экспортировать не только нефть и зерно, но и технологи­ческие новинки?

— Я оптимист, я верю в это. У нас есть та самая «питательная сре­да», в которой могут рождаться инновации. В России хорошая школа — мы не разучились взра­щивать «яйцеголовых». Доказа­тельством тому может служить большое количество наших со­отечественников — победите­лей школьных и университет­ских международных олимпиад или тех, кто работает в крупных зарубежных высокотехнологич­ных компаниях. У нас есть до­статочно эффективная систе­ма государственной поддержки инноваций, которую нужно со­хранить. Нужно совершенство­вать законодательство, регу­лирующее венчурные инвести­ции, нужно менять менталитет, отношение к венчурному бизне­су. Ну и, конечно, нужно созда­вать более открытое общество, нормальную конкурентную сре­ду. Когда создание инноваций станет вопросом жизни и смер­ти для бизнеса, их станет значи­тельно больше.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Россия богата изобретателями, а инноваторов не хватает»

«Россия богата изобретателями, а инноваторов не хватает»Технологии как опора экономики

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