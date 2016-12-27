Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Технологическое предпринимательство   |     |   написать авторам

Инвестиции венчурному рынку нужны как частные, так и государственные

Какие инновации нужны нефтехимии

Фото: предоставлено компанией «СИБУР»

Нефтехимическая группа СИБУР — одна из компаний, чей бизнес не может разви­ваться без инноваций, по­стоянного обновления и со­вершенствования техноло­гического процесса. Высо­кая мировая конкуренция на рынке продуктов нефте­химии лучше всего мотиви­рует менеджмент компа­нии к поиску новых направ­лений развития. О том, как строится эта работа, корре­спонденту Алексею Смир­нову рассказал ВАСИЛИЙ НОМОКОНОВ, член правле­ния, исполнительный дирек­тор ООО «СИБУР».

— Как устроена работа с тех­нологическими инновациями в СИБУРе?

— Инновационную активность компании можно условно поде­лить на два блока. То, что по­зволяет нам расширять рынки благодаря новым продуктам, зарабатывать больше. И то, что позволяет нам сокращать затраты и становиться более эффективными.

В компании работают два R&D-центра, в Томске и Воро­неже, в которых реализуют­ся десятки проектов. Часть из них — это новые для нас про­дукты и процессы, разработ­ка собственных катализато­ров. Такие проекты имеют глу­бокую научную составляющую и ведутся в сотрудничестве с лидирующими университета­ми и научными центрами. Мы верим, что такие проекты обе­спечат нас сильными стабиль­ными конкурентными преиму­ществами в средне- и долго­срочной перспективах. Вторая значимая часть, которая позво­ляет расширять рынок на близ­ком горизонте, относится к раз­витию марочного ассортимен­та по текущим продуктам. Так, за 2016 год были внедрены де­сятки марок полимеров раз­личных сегментов примене­ния. К концу первого полугодия 2017 года планируем запустить производство нескольких но­вых марок полиэтилена, в част­ности первую в России марку для ламинации упаковок.

Также мы запускаем мас­штабный проект — Центр раз­работки и применения полио­лефинов в Москве, где будут осуществлять переработку по­лимерного сырья на пилотных линиях в готовые изделия. Об­суждаем возможность созда­ния Центра синтеза полиоле­финов в Томске, на базе кото­рого мы сможем нарабатывать определенное количество ма­рок полипропилена и прово­дить часть опытно-промыш­ленных выпусков на неболь­ших установках. Наличие этих инструментов также позволит компании форсировать раз­работку инновационных ма­рок, предложить клиентам це­лые линейки новой продукции и играть важную роль для эф­фективного сбыта продукции строящегося комплекса «Зап­СибНефтехим», который се­годня является крупнейшим инвестпроектом в мировой не­фтехимии по масштабу произ­водства.

Второй блок тем, который реализует R&D, — повышение операционной эффективности за счет оптимизации эксплу­атируемых технологических процессов. Сегодня портфель этого направления насчитыва­ет более 40 проектов, связан­ных с поиском способов сокра­щения потерь целевых продук­тов и выбором более эффектив­ных катализаторов, а также повышением энергоэффектив­ности. Например, на площад­ке «СИБУР Тобольск» внедре­ны технические решения, по­зволяющие сократить расходы пропана более 10 тыс. т в год.

Важно отметить, что R&D в СИБУРе уже вышло на само­окупаемость и приносит ста­бильно возрастающий доход. Инвестируя в это направление в среднем более 600 млн рублей в год, мы получаем экономиче­ский эффект около 1 млрд ру­блей.

— Насколько оправданно вести технологический бизнес в Рос­сии, может ли он быть масшта­бирован или просто перенесен за границу?

— На такие вопросы очень сложно ответить однозначно, ведь все зависит от сферы биз­неса и конкретной бизнес-мо­дели. Мы видим, что непосред­ственно российский IT-бизнес развивается как на территории страны, так и за ее пределами. Или современное высокотех­нологичное производство кау­чуков для автомобильных шин — сегодня СИБУР совместно с крупнейшей индийской корпо­рацией Reliance Industries ре­ализует проект по строитель­ству производства бутилкау­чука в Индии по уникальной российской технологии. Со­вместное предприятие будет работать на динамично разви­вающемся индийском рынке. Но на данном этапе успешных историй переноса технологиче­ского бизнеса за рубеж пока не так много. Опираясь на данную статистику, можно сделать вы­вод, что экономический эффект далеко не всегда очевиден. Вы­ходить на глобальный рынок в сфере высоких технологий, безусловно, необходимо, но в первую очередь стоит освоить­ся на локальном рынке.

— В чем вы видите главные риски при реализации высо­котехнологичных проектов: ошибочная идея, неготовность рынка к новому продукту, не­дружественные действия кон­курентов, юридические риски, связанные с использовани­ем финансов государственных институтов развития?

— Для определения рисков сто­ит разделить проекты на две группы: проекты, реализуемые внутри компаний, и стартапы, то есть проекты научных ко­манд, которые решили встать на предпринимательский путь.

Если говорить про стартапы — зачастую причина в ошибоч­ных предпосылках. Мы неред­ко наблюдаем ситуацию, когда разработанная на бумаге но­вая интересная идея не полу­чает воплощения в реальных промышленных условиях по множеству причин — начиная от невозможности технически встроиться в существующие производства, потери экономи­ческой целесообразности из-за существенных затрат на пере­ход на данную технологию или высоких расходов при ее мас­штабировании до несоответ­ствия требованиям безопасно­сти и охраны труда.

На наш взгляд, для снижения рисков создания продукта, ко­торый может быть не востребо­ван, командам-разработчикам стоит выстраивать тесную ком­муникацию с потенциальными клиентами и партнерами на са­мых ранних стадиях. Даже та­кая на первый взгляд консер­вативная отрасль, как нефтехи­мия, на самом деле абсолютно открыта для новых идей. Под­тверждением этого является международный конкурс инно­вационных проектов в нефте­химии IQ-Chem, который СИ­БУР проводит совместно с та­кими мировыми игроками рын­ка, как Sinopec, Dow, 3M, BASF, DuPont, AkzoNobel, Technip, UOP, Linde, Henkel, LG Chem, Solvay. Для нас IQ-Chem в пер­вую очередь инструмент поис­ка технологических партнеров по всему миру, которые пред­лагают прорывные решения для повышения эффективно­сти нефтехимических произ­водств, разработчиков новых процессов, которые могли бы стать новыми конкурентоспо­собными продуктами в нашей линейке.

Не менее важным фактором низкой выживаемости высоко­технологичных проектов явля­ется компетенция команды раз­работчиков. На ранних стадиях это выражается в неумении эф­фективно выстраивать комму­никацию с внешним миром, бы­стро получать обратную связь и правильно на нее реагировать, на более поздних стадиях — в от­сутствии навыков выстраива­ния организационной системы.

В случае с внутренними раз­работками, где есть глубокое понимания потребностей биз­неса, основными рисками яв­ляются технологические, ког­да компания не достигает ожи­даемых технических показа­телей разработки. К примеру, создаваемый продукт получа­ется несколько хуже или, на­оборот, чуть лучше, чем у кон­курентов, но разница незначи­тельная. Смысл перехода на собственное решение при этом часто нивелируется.

Существуют и другие рыноч­ные ситуации, которые ставят под вопрос реализацию нача­тых разработок. Нередко ли­цензиар, прежде отказывав­шийся продать перспектив­ную технологию, узнав о том, что компания достигает опре­деленных успехов и продвиже­ний по аналогичному проекту, открывает продажу своей тех­нологии. Это ставит перед ком­паниями вопрос, стоит ли про­должать работу над своими разработками и купить гото­вое решение. Часто рациональ­ным ответом тут является вто­рой вариант.

— Государственные или част­ные инвестиции должны пре­обладать на венчурном рын­ке. Плюсы и минусы обоих подходов?

— На наш взгляд, венчурному рынку нужны как частные, так и государственные инвестиции, но преобладающими должны быть частные. Поддержка госу­дарства крайне важна на ран­них стадиях разработки техно­логий, особенно на стадии фун­даментальных исследований. Ситуация в будущем может ме­няться, хотя пока рано гово­рить о каких-либо тенденциях. Как пример можно привести та­кие глобальные проекты, как Hyperloop и SpaceX. Несмотря на масштабность, высокие ри­ски и значительные сроки оку­паемости, данные проекты на начальной стадии уже являют­ся привлекательными для част­ных инвесторов. В России сей­час развивается инструмент государственно-частного пар­тнерства, то есть при принятии решения о финансировании конкретного проекта государ­ство в первую очередь ориенти­руется на заинтересованность бизнес-сообщества в данном технологическом решении. На более поздних стадиях роль частного капитала становится доминирующей. На этом этапе бизнес-модель уже выстроена и оценена, проанализированы все риски и экономический эф­фект. Если предложенные тех­нологии не соответствуют ожи­даниям бизнеса, частные инве­стиции не поступят в проект и государственная поддержка уже не поможет.

— Справедливая оценка ри­сков инвестиции в разработки — кто должен предлагать ме­тодику и должна ли она быть единой для частных и государ­ственных вложений?

— Вопрос прежде всего в том, для чего нужна такая методи­ка и где именно она примени­ма. Для частного бизнеса мож­но и нужно просчитывать все возможные риски при приня­тии решения о вложениях в технологии. Здесь мы исполь­зуем выработанные методики, инструментарий инвестицион­ного анализа. Эта информация очень важна — с учетом высо­ких факторов неопределенно­сти она является поддержива­ющей для принятия решения о старте той или иной разработ­ки. Последнее слово всегда за акционером или руководством компании на основании стра­тегического видения и веры в данную технологию.

Если же говорить о государ­ственных инвестициях и гран­тах на уровне отдельных про­ектов, то здесь процесс приня­тия решения должен быть мак­симально беспристрастным и прозрачным, понятным внеш­ним участникам. Методика как раз поможет сделать его таковым. Она должна разра­батываться государством со­вместно с участниками вен­чурного рынка и ключевыми участниками от профильного бизнеса. Но нельзя забывать и о большой части государствен­ных технологических инвести­ций в стратегические проек­ты, которые оцениваются не по различным методикам, а по уровню политической значи­мости. К примеру, инвестиции в космос, ядерные программы и др.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Инвестиции венчурному рынку нужны как частные, так и государственные

Инвестиции венчурному рынку нужны как частные, так и государственныеКакие инновации нужны нефтехимии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке