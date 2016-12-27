Инвестиции венчурному рынку нужны как частные, так и государственные

Какие инновации нужны нефтехимии
Фото: предоставлено компанией «СИБУР»
Нефтехимическая группа СИБУР — одна из компаний, чей бизнес не может развиваться без инноваций, постоянного обновления и совершенствования технологического процесса. Высокая мировая конкуренция на рынке продуктов нефтехимии лучше всего мотивирует менеджмент компании к поиску новых направлений развития. О том, как строится эта работа, корреспонденту Алексею Смирнову рассказал ВАСИЛИЙ НОМОКОНОВ, член правления, исполнительный директор ООО «СИБУР».
— Как устроена работа с технологическими инновациями в СИБУРе?
— Инновационную активность компании можно условно поделить на два блока. То, что позволяет нам расширять рынки благодаря новым продуктам, зарабатывать больше. И то, что позволяет нам сокращать затраты и становиться более эффективными.
В компании работают два R&D-центра, в Томске и Воронеже, в которых реализуются десятки проектов. Часть из них — это новые для нас продукты и процессы, разработка собственных катализаторов. Такие проекты имеют глубокую научную составляющую и ведутся в сотрудничестве с лидирующими университетами и научными центрами. Мы верим, что такие проекты обеспечат нас сильными стабильными конкурентными преимуществами в средне- и долгосрочной перспективах. Вторая значимая часть, которая позволяет расширять рынок на близком горизонте, относится к развитию марочного ассортимента по текущим продуктам. Так, за 2016 год были внедрены десятки марок полимеров различных сегментов применения. К концу первого полугодия 2017 года планируем запустить производство нескольких новых марок полиэтилена, в частности первую в России марку для ламинации упаковок.
Также мы запускаем масштабный проект — Центр разработки и применения полиолефинов в Москве, где будут осуществлять переработку полимерного сырья на пилотных линиях в готовые изделия. Обсуждаем возможность создания Центра синтеза полиолефинов в Томске, на базе которого мы сможем нарабатывать определенное количество марок полипропилена и проводить часть опытно-промышленных выпусков на небольших установках. Наличие этих инструментов также позволит компании форсировать разработку инновационных марок, предложить клиентам целые линейки новой продукции и играть важную роль для эффективного сбыта продукции строящегося комплекса «ЗапСибНефтехим», который сегодня является крупнейшим инвестпроектом в мировой нефтехимии по масштабу производства.
Второй блок тем, который реализует R&D, — повышение операционной эффективности за счет оптимизации эксплуатируемых технологических процессов. Сегодня портфель этого направления насчитывает более 40 проектов, связанных с поиском способов сокращения потерь целевых продуктов и выбором более эффективных катализаторов, а также повышением энергоэффективности. Например, на площадке «СИБУР Тобольск» внедрены технические решения, позволяющие сократить расходы пропана более 10 тыс. т в год.
Важно отметить, что R&D в СИБУРе уже вышло на самоокупаемость и приносит стабильно возрастающий доход. Инвестируя в это направление в среднем более 600 млн рублей в год, мы получаем экономический эффект около 1 млрд рублей.
— Насколько оправданно вести технологический бизнес в России, может ли он быть масштабирован или просто перенесен за границу?
— На такие вопросы очень сложно ответить однозначно, ведь все зависит от сферы бизнеса и конкретной бизнес-модели. Мы видим, что непосредственно российский IT-бизнес развивается как на территории страны, так и за ее пределами. Или современное высокотехнологичное производство каучуков для автомобильных шин — сегодня СИБУР совместно с крупнейшей индийской корпорацией Reliance Industries реализует проект по строительству производства бутилкаучука в Индии по уникальной российской технологии. Совместное предприятие будет работать на динамично развивающемся индийском рынке. Но на данном этапе успешных историй переноса технологического бизнеса за рубеж пока не так много. Опираясь на данную статистику, можно сделать вывод, что экономический эффект далеко не всегда очевиден. Выходить на глобальный рынок в сфере высоких технологий, безусловно, необходимо, но в первую очередь стоит освоиться на локальном рынке.
— В чем вы видите главные риски при реализации высокотехнологичных проектов: ошибочная идея, неготовность рынка к новому продукту, недружественные действия конкурентов, юридические риски, связанные с использованием финансов государственных институтов развития?
— Для определения рисков стоит разделить проекты на две группы: проекты, реализуемые внутри компаний, и стартапы, то есть проекты научных команд, которые решили встать на предпринимательский путь.
Если говорить про стартапы — зачастую причина в ошибочных предпосылках. Мы нередко наблюдаем ситуацию, когда разработанная на бумаге новая интересная идея не получает воплощения в реальных промышленных условиях по множеству причин — начиная от невозможности технически встроиться в существующие производства, потери экономической целесообразности из-за существенных затрат на переход на данную технологию или высоких расходов при ее масштабировании до несоответствия требованиям безопасности и охраны труда.
На наш взгляд, для снижения рисков создания продукта, который может быть не востребован, командам-разработчикам стоит выстраивать тесную коммуникацию с потенциальными клиентами и партнерами на самых ранних стадиях. Даже такая на первый взгляд консервативная отрасль, как нефтехимия, на самом деле абсолютно открыта для новых идей. Подтверждением этого является международный конкурс инновационных проектов в нефтехимии IQ-Chem, который СИБУР проводит совместно с такими мировыми игроками рынка, как Sinopec, Dow, 3M, BASF, DuPont, AkzoNobel, Technip, UOP, Linde, Henkel, LG Chem, Solvay. Для нас IQ-Chem в первую очередь инструмент поиска технологических партнеров по всему миру, которые предлагают прорывные решения для повышения эффективности нефтехимических производств, разработчиков новых процессов, которые могли бы стать новыми конкурентоспособными продуктами в нашей линейке.
Не менее важным фактором низкой выживаемости высокотехнологичных проектов является компетенция команды разработчиков. На ранних стадиях это выражается в неумении эффективно выстраивать коммуникацию с внешним миром, быстро получать обратную связь и правильно на нее реагировать, на более поздних стадиях — в отсутствии навыков выстраивания организационной системы.
В случае с внутренними разработками, где есть глубокое понимания потребностей бизнеса, основными рисками являются технологические, когда компания не достигает ожидаемых технических показателей разработки. К примеру, создаваемый продукт получается несколько хуже или, наоборот, чуть лучше, чем у конкурентов, но разница незначительная. Смысл перехода на собственное решение при этом часто нивелируется.
Существуют и другие рыночные ситуации, которые ставят под вопрос реализацию начатых разработок. Нередко лицензиар, прежде отказывавшийся продать перспективную технологию, узнав о том, что компания достигает определенных успехов и продвижений по аналогичному проекту, открывает продажу своей технологии. Это ставит перед компаниями вопрос, стоит ли продолжать работу над своими разработками и купить готовое решение. Часто рациональным ответом тут является второй вариант.
— Государственные или частные инвестиции должны преобладать на венчурном рынке. Плюсы и минусы обоих подходов?
— На наш взгляд, венчурному рынку нужны как частные, так и государственные инвестиции, но преобладающими должны быть частные. Поддержка государства крайне важна на ранних стадиях разработки технологий, особенно на стадии фундаментальных исследований. Ситуация в будущем может меняться, хотя пока рано говорить о каких-либо тенденциях. Как пример можно привести такие глобальные проекты, как Hyperloop и SpaceX. Несмотря на масштабность, высокие риски и значительные сроки окупаемости, данные проекты на начальной стадии уже являются привлекательными для частных инвесторов. В России сейчас развивается инструмент государственно-частного партнерства, то есть при принятии решения о финансировании конкретного проекта государство в первую очередь ориентируется на заинтересованность бизнес-сообщества в данном технологическом решении. На более поздних стадиях роль частного капитала становится доминирующей. На этом этапе бизнес-модель уже выстроена и оценена, проанализированы все риски и экономический эффект. Если предложенные технологии не соответствуют ожиданиям бизнеса, частные инвестиции не поступят в проект и государственная поддержка уже не поможет.
— Справедливая оценка рисков инвестиции в разработки — кто должен предлагать методику и должна ли она быть единой для частных и государственных вложений?
— Вопрос прежде всего в том, для чего нужна такая методика и где именно она применима. Для частного бизнеса можно и нужно просчитывать все возможные риски при принятии решения о вложениях в технологии. Здесь мы используем выработанные методики, инструментарий инвестиционного анализа. Эта информация очень важна — с учетом высоких факторов неопределенности она является поддерживающей для принятия решения о старте той или иной разработки. Последнее слово всегда за акционером или руководством компании на основании стратегического видения и веры в данную технологию.
Если же говорить о государственных инвестициях и грантах на уровне отдельных проектов, то здесь процесс принятия решения должен быть максимально беспристрастным и прозрачным, понятным внешним участникам. Методика как раз поможет сделать его таковым. Она должна разрабатываться государством совместно с участниками венчурного рынка и ключевыми участниками от профильного бизнеса. Но нельзя забывать и о большой части государственных технологических инвестиций в стратегические проекты, которые оцениваются не по различным методикам, а по уровню политической значимости. К примеру, инвестиции в космос, ядерные программы и др.