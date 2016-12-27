Гражданка Украины получила в Твери 8 лет тюрьмы

Тверской суд приговорил к 8,6 года заключения гражданку Украины.



Ее обвинили в торговле наркотиками.

Женщина обвиняется по двум статьям УК: «Незаконный сбыт» и «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Как установило следствие, 35-летняя приезжая с Украины распространяла наркотики через закладки.



В общей сложности ей удалось сбыть 88 г наркотиков, сделав на территории Твери 24 тайника-закладки, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД» со ссылкой на материалы суда.



Позже во время личного досмотра у подозреваемой нашли более 26 г наркотического вещества, что относится к крупному размеру.

Приговор может быть обжалован. Он еще не вступил в законную силу.