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Гражданка Украины получила в Твери 8 лет тюрьмы

Ее обвинили в торговле наркотиками

Тверской суд приговорил к 8,6 года заключения гражданку Украины.

Ее обвинили в торговле наркотиками.

Женщина обвиняется по двум статьям УК: «Незаконный сбыт» и «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Как установило следствие, 35-летняя приезжая с Украины распространяла наркотики через закладки.

В общей сложности ей удалось сбыть 88 г наркотиков, сделав на территории Твери 24 тайника-закладки, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД» со ссылкой на материалы суда.

Позже во время личного досмотра у подозреваемой нашли более 26 г наркотического вещества, что относится к крупному размеру.

Приговор может быть обжалован. Он еще не вступил в законную силу.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Гражданка Украины получила в Твери 8 лет тюрьмы

Ее обвинили в торговле наркотиками

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