Предпринимателям готовят деловую среду

В самом начале 1990-х годов, когда разваливалось все, ро­дился совершенно новый для страны феномен — техноло­гическое предприниматель­ство. В годы хаоса были соз­даны бренды, давно извест­ные всему миру, такие как «Яндекс», «Касперский» и другие. Они и сейчас зани­мают значительную долю рынка. Но останавливаться на достигнутом нельзя, пе­ревод экономики на новую платформу, основой которой станут современные техно­логии, необходим, а обеспе­чить этот переход должны предприниматели нового по­коления, основой бизнеса которых является монети­зация научной мысли.

В 2015 году, несмотря (а воз­можно, и благодаря) на санк­ции, экономический кризис и другие глобальные негативные явления, объем продаж россий­ского программного обеспече­ния вырос на 16%, до $7 млрд. За последние несколько лет в стра­не возникли сотни компаний ускоренного роста (как их на­зывают в предпринимательской среде, «техногазелей), в годы «инновационной волны» нуле­вых инфраструктурные усло­вия для технологического пред­принимательства улучшились. Были созданы венчурные фон­ды для финансирования проек­тов. Построены институты раз­вития для их сопровождения до промышленного масштабирова­ния. «Сколково» и «Роснано» на слуху, но на самом деле фондов и институтов развития гораздо больше.

Экономика за прошлое деся­тилетие тоже серьезно обнови­лась. Построены крупные про­изводства, модернизирова­ны целые отрасли, в том чис­ле и сырьевые. Как выросла интернет-отрасль, мы, можно сказать, и не заметили, а она — вот. То же самое — и совре­менная биомедицина. Биомоле­кулярная диагностика исполь­зуется на каждом шагу. В Рос­сии за девять лет с чистого ли­ста была построена отрасль нанотехнологий. Семьдесят три завода — официальные резуль­таты «Роснано» за период пер­вого инвестиционного цикла, и среди них есть совершенно уникальные.

Брошенный сейчас России технологический вызов — иде­альный переключатель внима­ния общества на внутреннюю экономическую повестку. Окно возможностей для обращения к теме развития современных технологий открыто. Эксперт­ные группы приходят к выводу о том, что России необходима если не смена, то существенная модернизация модели разви­тия. Оппоненты по публичным экономическим дискуссиям 2016 года согласны в том, что те­кущая модель российской эко­номики не сможет обеспечить рост. Для дальнейшего движе­ния вперед необходимо разви­тие технологий.

На прошлой неделе, прово­дя традиционную ежегодную пресс-конференцию, о роли тех­нологий в экономике говорил и президент страны. «Наша эко­номика, как считают некото­рые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и некото­рым высокотехнологичным тен­денциям в экономике. Мне пред­ставляется, что это не совсем так. Дело в том, что можно по­лучать прибыль, вкладываясь в энергетику, и трудно заставить бизнес вкладываться в дру­гие отрасли, — заявил Влади­мир Путин. — Чтобы изменить структуру экономики и настро­ить ее на новый лад, правитель­ство в течение многих лет пред­принимает шаги, связанные с льготированием некоторых от­раслей. У нас принята совмест­ная технологическая инициати­ва вместе с бизнесом. Создают­ся территории опережающего развития и экономические зоны с особыми льготными режима­ми». В качестве примера разви­тия технологичной отрасли пре­зидент привел IT-индустрию: «У нас экспорт IT-технологий несколько лет назад был прак­тически нулевой, а теперь мы, к примеру, оружие экспортируем на $14,5 млрд, а IT-технологии — уже на $7 млрд».

Россия к технологическому развитию способна. Ее основ­ной ресурс в этой области — че­ловеческий капитал. По данным Global Innovation index 2016, Россия, несмотря на кризис, входит в число стран с высо­ким показателем ВВП на душу населения, занимая 39-е место. По уровню финансирования НИОКР в 2016 году Россия во­шла в мировой топ-10.

Еще одним фактором, спо­собным создать благоприятную среду для стартапов в области высоких технологий, являются наличие и эффективная работа институтов развития.

В мире по данным направле­ниям не должно быть уже со­зревших глобальных отраслей, то есть пространство для раз­вития должно оказаться отно­сительно свободным. Экспер­ты сходятся на том, что шансы России — в IT, искусственном интеллекте и нейроинжинирин­ге, биомедицине, биомолекуляр­ных технологиях и в технологи­ях новых конструкционных ма­териалов. Если мы на это согла­симся, в обществе возникнет наконец «технологический кон­сенсус», а у нас всех появится общий образ будущего.

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