Российских музыкантов из черного списка не пустят на Евровидение-2017

Российские музыканты, попавшие в черный список Службы безопасности Украины, не смогут принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве. Об этом заявил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

«Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации», — цитирует Харебина «Федеральное агентство новостей».

Продюсер также заявил, что допуск конкретных людей на Украину является внутренним делом страны, и призвал не обсуждать домыслы на эту тему.

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало список российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, создают угрозу национальной безопасности страны. В «стоп-лист», в частности, попали Олег Газманов, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и Валерия. Им запрещен въезд на территорию Украины, а украинским телеканалам — показ фильмов и передач с их участием.



«Евровидение» в 2017 году должно пройти в Киеве.