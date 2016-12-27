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Вторник,
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Российских музыкантов из черного списка не пустят на Евровидение-2017

СБУ настаивает, что артисты угрожают национальной безопасности страны

Российские музыканты, попавшие в черный список Службы безопасности Украины, не смогут принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве. Об этом заявил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

«Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации», — цитирует Харебина «Федеральное агентство новостей».

Продюсер также заявил, что допуск конкретных людей на Украину является внутренним делом страны, и призвал не обсуждать домыслы на эту тему.

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало список российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, создают угрозу национальной безопасности страны. В «стоп-лист», в частности, попали Олег Газманов, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и Валерия. Им запрещен въезд на территорию Украины, а украинским телеканалам — показ фильмов и передач с их участием.

«Евровидение» в 2017 году должно пройти в Киеве.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Российских музыкантов из черного списка не пустят на Евровидение-2017

СБУ настаивает, что артисты угрожают национальной безопасности страны

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