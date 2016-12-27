Жителю Магаданской области грозит срок за хранение 1 кг золота

Жителю города Сусумана Магаданской области грозит уголовный срок за незаконное хранение около 1 кг промышленного золота у себя дома, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконное хранение драгоценного металла в крупном размере», отмечает ИА MagadanMedia.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в одном из микрорайонов Сусумана мужчина нашел пакет с 999,82 г промышленного золота, который он хранил у себя дома.



Уголовное дело направлено в Сусуманский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере его зарплаты.