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Жителю Магаданской области грозит срок за хранение 1 кг золота

Обвиняемый нашел пакет с золотом на улице в сентябре текущего года и хранил его дома

Жителю города Сусумана Магаданской области грозит уголовный срок за незаконное хранение около 1 кг промышленного золота у себя дома, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконное хранение драгоценного металла в крупном размере», отмечает ИА MagadanMedia.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в одном из микрорайонов Сусумана мужчина нашел пакет с 999,82 г промышленного золота, который он хранил у себя дома.

Уголовное дело направлено в Сусуманский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере его зарплаты.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Жителю Магаданской области грозит срок за хранение 1 кг золота

Обвиняемый нашел пакет с золотом на улице в сентябре текущего года и хранил его дома

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