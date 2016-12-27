Житель Амурской области прославился новогодним украшением дома

Житель Амурской области своими руками создал новогоднюю достопримечательность в селе Екатеринославка. 65-летний Сергей Бутиков украсил собственный частный дом множеством гирлянд, которые сверкают каждый вечер. Люди специально приходят к нему, чтобы сфотографироваться на фоне богатой иллюминации.

На оформление дома понадобилось более 20 гирлянд, которые за месяц потребляют электричества на 750 рублей. Крышу веранды здания украшает небольшая наряженная елка. Местные жители прозвали жилище Бутикова «сказочным».

Сам автор красивой иллюминации говорит, что увлекся новогодними украшениями давно, когда еще жил в другом селе, и занялся этим от скуки. В Екатеринославке его хобби приобрело больший размах, пишет ИА «Амур.инфо».

Ранее Бутиков занимал первые места в ежегодном конкурсе на лучшее украшение дома в частном секторе, последний приз он получил в 2013 году. Потом у пенсионера возникли проблемы со здоровьем, поэтому дом вновь засиял лишь в 2016-м. Иллюминация в Екатеринославке будет работать до 20-х чисел января, пообещал Бутиков.