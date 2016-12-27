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ЦСР лидирует в российском рейтинге аналитических центров-2016

Ему уступают ИСЭПИ и Фонд развития гражданского общества

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый влиятельным экс-министром финансов Алексеем Кудриным, лидирует в рейтинге аналитических и политологических центров России за 2016 год, составленном на основе данных упоминания и цитирования.

«ЦСР имеет высокий уровень цитируемости в СМИ и комментирования текущей повестки. Наряду с этим высока активность участия главы центра Алексея Кудрина в различных форумах и мероприятиях», — сообщили во вторник Институт современных медиа и Politanalitika.ru.

Вторая строчка досталась Институту социально-экономических и политических исследований, а на третьем месте расположился Фонд развития гражданского общества.

«Четвертое и пятое места благодаря активному комментированию повестки, цитируемости в СМИ и аналитической работе заняли Фонд национальной энергетической безопасности и Центр политических технологий», — говорится в сообщении.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

ЦСР лидирует в российском рейтинге аналитических центров-2016

Ему уступают ИСЭПИ и Фонд развития гражданского общества

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