Фура с дизельным топливом перевернулась под Иркутском

Фура с дизельным топливом съехал в кювет и перевернулся в Заларинском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, грузовик перевернулся из-за скользкой дороги, после чего экипаж сотрудников ГИБДД прибыл на место аварии и оказал помощь водителю фуры.

Прибывшие полицейские выяснили, что ночью водитель «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего произошло ЧП. Экипаж ДПС организовал подъем грузовика, а затем его сопроводили до ближайшего населенного пункта.

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