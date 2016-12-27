Акция по спасению амфибий пройдет весной в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга обнародовало список событий в сфере защиты окружающей среды на грядущий год. Особое внимание планируется уделить паркам, заповедникам и заказникам.

2017 год назван в России Годом экологии. Все регионы готовят специальные программы по этому направлению. В Петербурге пройдут фестивали, конкурсы по экологии, фотовыставки о природе России и т.д.

Например, в начале следующего года начнется конкурс студенческих проектов «Экологическая тропа в заповедную природу». Участникам предстоит создать концепцию обустройства особо охраняемых природных территорий Петербурга и Ленобласти.

На март намечена подготовка рукописи городской Красной книги. Также на весну

запланирована волонтерская акция по спасению амфибий. К Международному дню птиц будут организованы мастер-классы по изготовлению домиков для летучих мышей и искусственных дуплянок для птиц, пишет ИА «Невские новости».

В список правительства включена разработка геологического маршрута «Долины реки Поповки» и экологического маршрута в заказнике «Западный Котлин». На июль намечен фестиваль особо охраняемых природных территорий «Оберег Невы» в парке на Елагином острове.