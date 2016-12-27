Назначение Бабича послом РФ в Турции опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений еще не принято
В Кремле не подтвердили информацию о вероятном назначении на должность посла РФ в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
«Пока никаких решений нет, информация [о назначении Бабича] не соответствует действительности», — сообщил он журналистам.
Песков также не ответил на вопрос о том, когда будет принято решение о назначении нового посла.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит выстрелами в спину в Анкаре 19 декабря.