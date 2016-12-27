Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Назначение Бабича послом РФ в Турции опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений еще не принято

В Кремле не подтвердили информацию о вероятном назначении на должность посла РФ в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

«Пока никаких решений нет, информация [о назначении Бабича] не соответствует действительности», — сообщил он журналистам.

Песков также не ответил на вопрос о том, когда будет принято решение о назначении нового посла.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит выстрелами в спину в Анкаре 19 декабря.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Назначение Бабича послом РФ в Турции опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений еще не принято

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке