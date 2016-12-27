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Вторник,
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Брянские чиновники в новогоднюю ночь будут дежурить на елках

Инициатива исходит от областной думы

На брянских чиновников хотят возложить обязанность дежурить в местах массовых гуляний.

С инициативой выступил спикер областной думы Владимир Попков. По его словам, в прошлом году он заметил представителей городской администрации лишь в одном районе города.

Кроме того, власти Брянска хотят ужесточить условия использования пиротехники во время праздничных гуляний.

Как сообщает ресурс NASHBRYANSK, правоохранительные органы намерены добиться появления оборудованных буферных зон, специально предназначенных для запуска салютов и фейерверков.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Брянские чиновники в новогоднюю ночь будут дежурить на елках

Инициатива исходит от областной думы

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