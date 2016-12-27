Брянские чиновники в новогоднюю ночь будут дежурить на елках

На брянских чиновников хотят возложить обязанность дежурить в местах массовых гуляний.



С инициативой выступил спикер областной думы Владимир Попков. По его словам, в прошлом году он заметил представителей городской администрации лишь в одном районе города.

Кроме того, власти Брянска хотят ужесточить условия использования пиротехники во время праздничных гуляний.

Как сообщает ресурс NASHBRYANSK, правоохранительные органы намерены добиться появления оборудованных буферных зон, специально предназначенных для запуска салютов и фейерверков.