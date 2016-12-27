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Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Авария произошла на трассе Темрюк– Краснодар– Кропоткин

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в районе Ладожской станицы, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ИА KrasnodarMedia, авария произошла на трассе Темрюк–Краснодар–Кропоткин. Водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения и столкнулся с идущим навстречу ВАЗ-2114. При ударе погибли оба водителя и два пассажира, находившиеся в автомобилях.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Авария произошла на трассе Темрюк– Краснодар– Кропоткин

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