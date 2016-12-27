В Нижнем Новгороде вновь будут торги на аренду участка под спортшколу

Нижегородские власти не могут продать право аренды на участок под спортшколу.



Торги объявлены уже в шестой раз.



Как говорится на сайте администрации, площадь участка составляет около 7 тыс. кв. м. Срок аренды — три года с даты подписания договора.

Мэрия решила повысить размер ежегодной арендной платы по сравнению с предыдущим аукционом с 2 млн до 3,1 млн рублей.

Аукцион назначен на 27 января 2017 года.



Как напоминает НИА «Нижний Новгород», после неудачного аукциона в апреле этого года, на который так и не поступило ни одной заявки, сумма ежегодной аренды была снижена с 4 млн до 2 млн рублей.



Однако участок под спортшколу всё равно не вызвал интереса у инвесторов. Торги в сентябре снова были сорваны.