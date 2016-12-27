Новгородские транспортники намерены взыскать с властей 57 млн рублей

Транспортные предприятия Великого Новгорода требуют от региональных властей более 57 млн рублей. Они обратились в областной арбитражный суд с исками о взыскании компенсаций по перевозке льготников.

Как передает «Новгород.ру», компания «Автопрокат» требует с департамента финансов Новгородской области 38,5 млн рублей, «АТП №3» — 19,2 млн рублей. Долги перед транспортниками возникли из-за неполного возмещения убытков за льготный проезд некоторых категорий граждан. В 2013 году «Автопрокат» уже обращался в суд для взыскания долга.

«Известия» ранее сообщали, что в Великом Новгороде с 2017 года подорожают проездные билеты. Цена транспортной карты школьников остается прежней. Студентам придется покупать их за 1,98 тыс. рублей.

Проездные билеты для студентов, как и прежде, будут доступны обучающимся по очной форме в вузах и ссузах города. Городские проездные для ветеранов будут по-прежнему стоить 500 рублей за месяц и 1,35 тыс. рублей — за квартал.



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