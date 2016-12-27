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Вторник,
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Власти Воронежа не могут избавиться от санатория в Ессентуках

Аукцион срывается уже в третий раз из-за отсутствия заявок

Воронежские власти в третий раз попытались продать 100% акций АО «Санаторий «Воронеж» в Ессентуках. И вновь безрезультатно. 

Первоначальная стоимость лота была 380 млн рублей.

Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на Фонд госимущества Воронежской области.

«Трудный» актив пытаются реализовать с июня прошлого года. Тогда за полный пакет акций АО региональные власти хотели получить 604,8 млн рублей. С тех пор цена была снижена практически в полтора раза.

Санаторий расположен в трехэтажном историческом здании, общая площадь земельного участка, принадлежащего здравнице, составляет почти 16 тыс. кв. м. Он находится в аренде до 2064 года.

Рядом — питьевые бюветы «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», а также знаменитая грязелечебница им. Семашко.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Власти Воронежа не могут избавиться от санатория в Ессентуках

Аукцион срывается уже в третий раз из-за отсутствия заявок

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