Власти Воронежа не могут избавиться от санатория в Ессентуках

Воронежские власти в третий раз попытались продать 100% акций АО «Санаторий «Воронеж» в Ессентуках. И вновь безрезультатно.



Первоначальная стоимость лота была 380 млн рублей.



Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на Фонд госимущества Воронежской области.

«Трудный» актив пытаются реализовать с июня прошлого года. Тогда за полный пакет акций АО региональные власти хотели получить 604,8 млн рублей. С тех пор цена была снижена практически в полтора раза.

Санаторий расположен в трехэтажном историческом здании, общая площадь земельного участка, принадлежащего здравнице, составляет почти 16 тыс. кв. м. Он находится в аренде до 2064 года.



Рядом — питьевые бюветы «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», а также знаменитая грязелечебница им. Семашко.