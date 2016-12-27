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Путин дал старт подаче газа в Крым

Соответствующее распоряжение глава государства отдал в режиме видеоконференции

Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции дал старт подаче газа из материковой части РФ в Крым по газопроводу, соединяющему полуостров с Краснодарским краем.

В мероприятии также приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.

«Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», — сказал глава государства на церемонии запуска газопровода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что открытие подачи газа в Крым позволит создать соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития региона.

Протяженность газопровода Краснодарский край-Крым составляет 358,7 км. О завершении строительных работ Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. После запуска подачи газа на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 МВт каждая.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Путин дал старт подаче газа в Крым

Путин дал старт подаче газа в КрымСоответствующее распоряжение глава государства отдал в режиме видеоконференции

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