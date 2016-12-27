Путин дал старт подаче газа в Крым

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции дал старт подаче газа из материковой части РФ в Крым по газопроводу, соединяющему полуостров с Краснодарским краем.



В мероприятии также приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.



«Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», — сказал глава государства на церемонии запуска газопровода.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что открытие подачи газа в Крым позволит создать соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития региона.

Протяженность газопровода Краснодарский край-Крым составляет 358,7 км. О завершении строительных работ Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. После запуска подачи газа на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 МВт каждая.