Врачи призвали жителей Благовещенска не бояться есть мандарины

Жителям Благовещенска в мессенджерах начала приходить массовая рассылка с историями про опасные для жизни и здоровья мандарины. Как сообщается в аудиозаписях, многие горожане заболевают или даже умирают после того, как поедят эти фрукты. Неизвестные авторы пугают людей историями о том, как от мандаринов кто-то подхватывает кишечную инфекцию, а кто-то — тяжелый грипп.

Главный врач городской инфекционной больницы Елена Саяпина заявила, что это просто слухи, причем записанные даже не в Благовещенске.

«И ладно еще кишечная инфекция, но как от мандаринов-то гриппом можно заразиться?» — сказала она. Медик посоветовала благовещенцам спокойно есть мандарины и не переживать, передает ИА «Амур.инфо».

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями в Амурской области стабильная, показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 16,7%. В Благовещенске этот показатель ниже эпидпорога на 12,5%.

Что касается острых кишечных инфекций, то по региону средний уровень заболеваемости не превышен. В Благовещенске этот показатель больше всего на 11 случаев.