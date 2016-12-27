Пять наиболее заметных событий в российских банках в 2016 году

Мобильный Apple Pay заменил банковские карты

В конце 2016 года до России добралась одна из главных инноваций в сфере мобильных платежей – разработка американской корпорации Apple под названием Apple Pay, запущенная в других частях света годом ранее. Технология заключается в использовании носимых устройств (в данном случае, ряда моделей iPhone, iPad и Apple Watch) в качестве банковской карточки при помощи технологии NFC («ближняя бесконтактная связь»).

На момент запуска в России, который состоялся в октябре, Apple Pay работала только с платежной системой MasterCard. Сначала она была доступна только держателям карт Сбербанка, но месяц спустя к ней присоединились Альфа-банк, Райффайзенбанк, «ВТБ 24», «МТС Банк», «Тинькофф Банк», «Открытие», Бинбанк, банк «Санкт-Петербург» и «Яндекс.Деньги».

В декабре российский Apple Pay стал работать и с системой Visa.

Apple Pay стал не единственной технологической новинкой в России подобного рода в этом году. Буквально за несколько дней до запуска в нашей стране американской системы мобильных платежей от корпорации Apple, 29 сентября был запущен ее южнокорейский конкурент — Samsung Pay. Он также в начале поддерживал только MasterCard и сервисы отдельных партнеров — Альфа-банк, «ВТБ 24», «МТС-банк», Райффайзенбанк, «Русский стандарт» и «Яндекс.Деньги», а с Visa стал работать в декабре.

Помимо того, что корейский сервис запустился раньше «яблочного», его поддерживает большее число терминалов: Samsung Pay работает не только с технологией NFC, но и поддерживает карты, выпущенные только с магнитной полосой (технология электромагнитной передачи, MST).

Банк «Открытие» объединил активы

Финансовая группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения «Ханты-Мансийского банка «Открытие» к банку «ФК «Открытие» в августе 2016 года. Это событие стало одним из самых масштабных слияний в российском банковском секторе.

Таким образом банк стал крупнейшей частной финансовой организацией России по размеру активов - 3,1 трлн руб.

Согласно данным «РИА Рейтинг», на 1 октября 2016 года по объему активов «Открытие», занимающее пятую строчку рейтинга, вплотную приблизилось к «ВТБ 24». У первых объем активов составил 3,223 трлн руб., у вторых — 3,244 трлн., что на 20,2 млрд руб. больше. При этом, согласно рейтингу крупнейших банков по версии «Коммерсанта» на 1 октября 2016 года, «Открытие» все же обошло «ВТБ 24» с результатом 2,961 трлн руб. против 2,947 трлн руб.

Юридическое наименование объединенного банка — ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие», но принято решение, что он будет работать под единым брендом — банк «Открытие». На части территории Западной Сибири, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах будет сохранен бренд «Ханты-Мансийский банк» из-за его высокой узнаваемости. Также банк сохранил бренды и проекты «Точка» и «Рокетбанк».

Интеграцию банков планируют завершить до конца 2017 года.

Прибыль Сбербанка

Крупнейший российский банк в этом году поставил исторический рекорд по прибыли: за первые три квартала по МСФО чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 400,1 млрд руб. Она не только оказалась в 2,7 раз выше по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года, но и превысила предыдущий рекорд — в 2013 году банк заработал 362 млрд руб.

За 11 месяцев 2016 года Сбербанк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 483,2 млрд руб.

Это значит, что Сбербанк уже превысил прогнозы Банка России для организации по году, согласно которым он должен был заработать 470 млрд руб. Доход Сбербанка составил значительную часть дохода всего сектора.

Факторами роста дохода называются снижение резервов на возможные доходы, а также приток розничных клиентов, связанный со сжатием рынка в течение последних двух лет из-за отзывов лицензий. Повлияло на рост и сокращение на 21,7% процентных расходов за счет оптимизации структуры средств клиентов в пользу более дешевых ресурсов, а также за счет снижения уровня процентных ставок относительно прошлого года. Впрочем, среди факторов называют и продажу крупнейшего в России горнолыжного курорта «Красная поляна», которая принесла Сбербанку 35 млрд руб.

Тинькофф-банк внедряет технологию распознавания лиц

АО «Тинькофф Банк» объявил, что готов к внедрению системы по распознаванию лиц. Тинькофф Банк подписал с компанией лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы VisionLabs LUNA. Разработчиком новой технологии является портфельная компания венчурного фонда АФК «Система» - VisionLabs.

«Одной из задач, которую банк будет решать с помощью системы, станет проведение оффлайн-расследований: анализ клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества, а также верификация по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита. Внедрение технологии позволит сократить время обработки заявок и снизить кредитные риски банка», - указано в пресс-релизе VisionLabs LUNA. С помощью новой технологии Тинькофф Банк намерен обновить базу фотографий лиц своих клиентов. Платформу распознавания лиц также планируется интегрировать в мобильное приложение для клиентов банка в 2017 году.

VisionLabs развивает платформу распознавания лиц Luna, которая позволяет в режиме реального времени анализировать фото- и видеоданные для определения лиц людей и сравнения их с базами данных.

Докапитализация «Югры»

ПАО Банк «Югра» за три года поднялся в рейтинге кредитных организаций «РИА Рейтинга» с 198 на 17 место по объему собственного капитала (с 2,39 млрд руб. до 60,4 млрд руб.), в этом году объявил о новых планах по его наращиванию.

Вначале года банк претендовал на кредитование через ОФЗ, в размере почти 10 млрд руб., но уже в марте руководство банка отказалось от мер господдержки и приняло решение улучшить качество активов за счет собственных средств. Банк показал заметное увеличение активов, сделав ставку на органический рост и работу с акционерами. Ключевым фактором роста эксперты рынка называют появление нового акционера банка – бизнесмена Алексея Хотина. В 2013 года он консолидировал в своих руках 52,5 процента акций банка «Югра» через компанию Radamant Financial AG (Швейцария), а в середине 2016 года предоставил банку $300 млн. на докапитализацию.

Некоторые сетевые СМИ упрекали Алексея Хотина в том, что он лишь создает видимость решения проблем банка «Югра», и на самом деле собирается каким-то образом использовать средства вкладчиков в собственных целях. Однако, диверсификация собственного бизнеса (он владеет нефтяной компанией Exillon Energy и объектами недвижимости в Москве) позволила Хотину вложить беспрецедентную сумму для докапитализации банка «Югра», не прибегая к помощи облигаций федерального займа. Как отмечает Георгий Медведев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, «Во многом воля акционеров «Югры», которые, не дожидаясь решений и поддержки со стороны государства, вложили собственные средства в докапитализацию, спасли им не только репутацию, но и лицензии».

Президент банка Алексей Нефедов в интервью Bloomberg говорил, что в течение ближайших трех лет активы «Югры» вырастут еще на 30-35%, а сама финансовая организация планирует войти в число системообразующих. Часть этих планов может быть решена за счет IPO банка весной следующего года, которое позволит, как надеются в банке, привлечь около 2 млрд руб.