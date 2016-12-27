17-летний хакер взломал базу визового центра РФ в США

Хакер под псевдонимом Kapustkiy отправил письмо в редакцию Buzzfeed. Он сообщал о том, что ему удалось взломать базу данных российского визового центра в Соединенных Штатах и получить информацию о нескольких тысячах американских граждан.

Свои слова хакер подкрепил снимком экрана монитора, на котором отображены имена, фамилии, номера телефонов и e-мейлы десятков людей. Как сообщает телеканал «360», пять человек уже подтвердили факт своего обращения в визовый центр.

Хакер отметил, что ему 17 лет и он принадлежит к группе «Хакеры нового мира». Он подчеркнул, что не имеет намерения публиковать полученные данные и взломом лишь пытался указать на проблемы с безопасностью ресурса, сообщает телеканал «Звезда».

Юрист российского визового центра Джордж Шорман допустил возможность взлома банных данных. Он заявил, что целью хакеров могла стать система планирования встреч заявителей с сотрудниками консульства РФ. В то же время службы безопасности сообщили, что сайт визового центра взломан не был.

В Twitter издания кибервзломщик написал, что хотел бы, «чтобы администраторы обеспечивали лучшую защиту и понимали, к каким последствиям приводит утечка данных». Администрации визового центра подросток также сообщил, как ему удалось вскрыть базу данных.



ФБР и министерство национальной безопасности уже поставлены в известность.