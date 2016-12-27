Из-за эпидемии ОРВИ отменили матч между ХК «Брянск» и «Липецк»

В Брянске из-за ОРВИ был отменен хоккейный матч между сборными Брянска и Липецка.



Вирус сразил гостей, ХК «Липецк». Вся команда отправилась на больничный.



До этого они обыграли ХК «Брянск» со счетом 6:5 у себя на льду. Об этом сообщает Интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на сайт клуба.

В этом году «Брянск» уже больше играть не будет, команда завершила сезон на восьмом месте в турнирной таблице.



Когда и где состоится матч-реванш с ХК «Липецк», пока неизвестно.