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Из-за эпидемии ОРВИ отменили матч между ХК «Брянск» и «Липецк»

В итоге брянские хоккеисты были лишены возможности отыграться

В Брянске из-за ОРВИ был отменен хоккейный матч между сборными Брянска и Липецка.

Вирус сразил гостей, ХК «Липецк». Вся команда отправилась на больничный.

До этого они обыграли ХК «Брянск» со счетом 6:5 у себя на льду. Об этом сообщает Интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на сайт клуба.  

В этом году «Брянск» уже больше играть не будет, команда завершила сезон на восьмом месте в турнирной таблице.

Когда и где состоится матч-реванш с ХК «Липецк», пока неизвестно.   

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Из-за эпидемии ОРВИ отменили матч между ХК «Брянск» и «Липецк»

В итоге брянские хоккеисты были лишены возможности отыграться

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