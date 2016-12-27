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В Ярославской области столкнулись шесть автомашин

В результате массового ДТП пострадал один человек

В Ярославской области произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. ЧП произошло утром во вторник в Гаврилов-Ямском районе около деревни Шалаево.

В результате масштабного столкновения пострадал один человек. Подоспевшие к месту аварии медики оказали ему первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», на место аварии выезжали пожарные бригады, оперативная группа Ростовского пожарно-спасательного гарнизона, а также сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

В ДТП приняли участие автомобили «МАЗ», Hyundai, Ford Focus, Renault Logan, «ЗИЛ-131» и «ГАЗель». В настоящее время дорожные полицейские проводят следствие по факту массового столкновения автомашин. Подробности происшествия и виновные лица устанавливаются.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Ярославской области столкнулись шесть автомашин

В результате массового ДТП пострадал один человек

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