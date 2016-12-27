Билеты на аэроэкспресс станут дороже

Стоимость стандартных билетов на электрички «Аэроэкспресса», соединяющие центр Москвы со столичными аэропортами, с 4 января следующего года увеличится до 500 рублей. Однако повышение коснется лишь проездных документов, которые оформляются в кассах и билетопечатающих автоматах. На сайте компании и посредством мобильного приложения пассажиры смогут покупать билеты по прежней цене — 420 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Повышение не коснется билетов в бизнес-класс (цена сохранится в размере 1 тыс. рублей) и ряда популярных тарифов — «Семейного» и «Группового», которые будут по-прежнему стоить по 990 рублей, а также «Детского» (130 рублей).

По словам исполнительного директора компании «Аэроэкспресс» Валерия Федорова, повышение цен на билеты по классу «Стандарт» соответствуют уровню инфляции в этом году.

«В дальнейшем мы будем делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж», — подчеркнул он.

При этом большая часть покупок билетов приходится именно на кассы и автоматы, но, как отмечают в пресс-службе перевозчика, в этом году показатели продаж на сайте и через приложение стабильно росли.

Проректор по экономике и инновационному развитию МАДИ, исполнительный директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян отмечает, что ставка на продажи через сайт и мобильное приложение — общемировой тренд.

«Предположу, что обслуживание касс стоит дороже, чем поддержка электронных каналов, ведь, как минимум, нужно обеспечить посменную работу кассиров и организовать инкассацию. Думаю, по итогам 2017 года так называемые smart-пассажиры будут оплачивать все свои поездки онлайн: это удобнее, быстрее и дешевле», — считает Блудян.