Частному хоспису на Кубани присвоили имя Доктора Лизы

Частному хоспису в Северском районе Краснодарского края присвоено имя общественного деятеля, основателя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Об этом сообщил учредитель хосписа, депутат гордумы Краснодара Сергей Суслов.

«Я переименовал наше обособленное подразделение Хоспис №1 в Михайловском, теперь это будет хоспис имени Елизаветы Глинки. Почему я переименовал его: Доктор Лиза у нас была 1 марта этого года. Она давала оценку нашему хоспису и говорила, что в этом хосписе любят пациентов», — приводит слова Суслова ТАСС.

Учреждение рассчитано на 100 человек, сейчас в нем пребывают 37 пациентов, отмечает ИА KrasnodarMedia.

Елизавета Глинка вместе с артистами ансамбля имени Александрова, военными и журналистами погибли в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Все они летели на российскую авиабазу в Сирию, где должен был состояться новогодний концерт. Доктор Лиза везла туда медикаменты и гуманитарную помощь, чтобы передать в сирийские госпитали. Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

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