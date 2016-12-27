Соглашение РФ и Египта по авиабезопасности готово к подписанию

Соглашение по авиационной безопасности между Россией и Египтом готово к подписанию. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в египетском парламенте. Делегация России может прибыть в страну уже ближайшие дни.

Источник также отмечает, что состоялась встреча парламентского комитета по туризму с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи. Обсуждалась ситуация вокруг снятия запрета на полеты между Москвой и Каиром. Также обсуждалось соглашение по авиабезопасности, уже готовое к подписанию обеими сторонами.

Известно также, что египетская сторона направит приглашение российским экспертам для ознакомления с мерами безопасности в египетских аэропортов, сообщает агентство ПРАЙМ.

Местные СМИ сообщили накануне, что российские специалисты по авиационной безопасности могут прибыть в Египет уже в понедельник вечером.

В конце ноября глава Минтранса Максим Соколов заявлял о том, что Москва направила Каиру материалы по межправсоглашению по авиабезопасности и ждет реакции и согласования. По данным источника агентства, ведомство прорабатывает этот документ.