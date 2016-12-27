Глава Госсовета Татарстана заявил, что в РФ нет бюджетного федерализма

На сегодняшней пресс-конференции глава Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин считает, что в стране нет бюджетного федерализма, а субъектам России «сложно».

По словам главы татарского парламента, в Татарстане собирают налогов примерно на 700 млрд рублей. Из них 60% уходит в федеральный центр, 40% остается республике. При этом правила постоянно меняются.

По словам Мухаметшина, чтобы поддержать дотационные регионы, процент с прибыли в Татарстане дополнительно обременяют акцизами на нефтепродукты и алкогольную продукцию.

Он отметил, что развивать экономику региона «интерес пропадает». Зачем брать большие кредиты, расширять налоговую базу, строить новые заводы, производить продукцию, если знаешь, что из полученной прибыли часть заберут, цитирует ИА «Татар-информ» Фарида Мухаметшина.

Он напомнил, что во времена, когда 50% доходов оставались регионам, 28 субъектов РФ считались донорами, а теперь таких только 12. По его мнению, какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, от этого Федерация богаче не станет.