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Песков назвал Киссинджера одним из мудрейших политиков мира

В Кремле полагают, что бывший госсекретарь США мог бы посодействовать восстановлению отношений РФ и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень высоко ценят личные качества бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, отмечая его как выдающегося политика и эксперта, однако не могут оказать влияние на то, чтобы его опыт обязательно использовался действующими американскими властями.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что Киссинджер готов помочь Дональду Трампу в налаживании отношений с Россией.

«Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, мудрейших экспертов, который в том числе обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и российско-американских отношений. Если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будут востребованы, мы бы это приветствовали. Но, безусловно, востребованность и применимость этого опыта — не наше дело, а дело американских коллег», — заявил Песков.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Песков назвал Киссинджера одним из мудрейших политиков мира

В Кремле полагают, что бывший госсекретарь США мог бы посодействовать восстановлению отношений РФ и США

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