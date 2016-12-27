Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

К маленьким жителям Пскова приходят полицейские Дед Мороз и Снегурочка

Дети утверждают, что они рады таким гостям

Правоохранительные органы Псковской области совместно с Общественным советом при областном УМВД проводят благотворительную акцию.

Полицейские Дед Мороз и его внучка Снегурочка совершают рейды по домам многодетных семей.  

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного главка МВД, в первую очередь внимание правоохранителей, переодетых в сказочных героев, привлекают дети, «нуждающиеся в особой заботе и внимании».

В сообщении не приводится информация, по каким критериям отбирают участников акции. Зато там сказано, что дети с удовольствием встречают Деда Мороза и Снегурочку.

Ребятам дарят сладкие подарки, игрушки, книжки и светоотражающие элементы.

Сказочные гости не забывают рассказывать хозяевам и о мерах безопасности во время зимних каникул.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

К маленьким жителям Пскова приходят полицейские Дед Мороз и Снегурочка

Дети утверждают, что они рады таким гостям

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке