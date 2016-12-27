К маленьким жителям Пскова приходят полицейские Дед Мороз и Снегурочка

Правоохранительные органы Псковской области совместно с Общественным советом при областном УМВД проводят благотворительную акцию.



Полицейские Дед Мороз и его внучка Снегурочка совершают рейды по домам многодетных семей.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного главка МВД, в первую очередь внимание правоохранителей, переодетых в сказочных героев, привлекают дети, «нуждающиеся в особой заботе и внимании».



В сообщении не приводится информация, по каким критериям отбирают участников акции. Зато там сказано, что дети с удовольствием встречают Деда Мороза и Снегурочку.



Ребятам дарят сладкие подарки, игрушки, книжки и светоотражающие элементы.



Сказочные гости не забывают рассказывать хозяевам и о мерах безопасности во время зимних каникул.