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Путин: ущерб от плохой экологии в России составляет около 6–15% ВВП

Президент РФ подчеркнул необходимость сокращения выбросов в атмосферу

Ежегодный ущерб от плохой экологии в России составляет от 6 до 15% ВВП, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Госсовета по экологии.

«Ежегодный экологический ущерб доходит ежегодно до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей — и 15% ВВП», — цитирует ТАСС слова главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас уже настал тот момент, когда людям придется взять на себя ответственность за свое развитие и развитие природы, как в прошлом предсказывал академик Владимир Вернадский.

«И такое время наступило, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать на прочность природу», — отметил президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что около 7–8 млн человек в мире ежегодно умирают в результате загрязнения воздуха. «Это тяжелые тревожные цифры», — пояснил российский лидер, подчеркнув необходимость как минимум в два раза сократить загрязнение воздуха и выбросы в атмосферу.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Путин: ущерб от плохой экологии в России составляет около 6–15% ВВП

Президент РФ подчеркнул необходимость сокращения выбросов в атмосферу

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