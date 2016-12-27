Алушта использует юбилей «Кавказской пленницы» для приманки туристов

Юбилей кинолегенды режиссера Леонида Гайдая — картины «Кавказская пленница» — будет положен в основу работы экскурсионной отрасли в Алуште в 2017 году. Об этом заявил начальник отдела по курортам и туризму администрации Алушты Иван Мазур. Он считает, что это событие важно не только для Алушты, но и для всего Крыма.

В наступающем году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны кинофильма «Кавказская пленница». Именно на территории городского округа проходили съемки основных сцен знаменитой картины, передает ИА «Крыминформ».

Мазур добавил, что создание качественной туристской инфраструктуры, посвященной юбилею фильма, станет своеобразным магнитом для привлечения туристов в регион.