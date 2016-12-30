Часовые курантов

В те минуты, когда под бой курантов мы будем звенеть бокалами с шампанским, давайте вспомним о тех, кто в этот момент стоит на боевом посту, охраняя наш новогодний праздник.

На далеком арктическом острове Земли Франца Иосифа, на командном посту атомной подводной лодки со стратегическими ракетами на борту где-то в глубинах Мирового океана, у локаторов системы предупреждения о ракетном нападении в сибирской тайге возле Иркутска, на постах ракетного крейсера «Петр Великий» в Восточном Средиземноморье или в кабине многофункционального истребителя Су-35 на аэродроме «Хмеймим», готовом в любую секунду вылететь на бомбежку террористической базы где-нибудь под Алеппо или Идлибом...

Давайте склоним в эти минуты головы перед светлой памятью замечательных артистов Ансамбля имени Александрова, летевших в Сирию поздравить наших летчиков и моряков с наступающим Новым годом, наших коллег-журналистов, отправленных в командировку освещать их концерт...

И хотя уходящий високосный год прощается с нами на печальной ноте, российской армии и флоту есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться.

Они, наши солдаты и офицеры, достойно выполняли свой долг, защищая национальные интересы родной страны. Авиация ВКС совершила около 19 тыс. вылетов в небе Сирии, нанесла более 70 тыс. ударов по базам, пунктам управления и позициям террористов, ликвидировала 725 тренировочных лагерей, 1,5 тыс. единиц боевой техники джихадистов, уничтожила 35 тыс. головорезов, помогла освободить от бандформирований свыше 12 тыс. квадратных километров сирийской земли, почти 500 городов, поселков, сел. А среди них пригороды Дамаска, Хаму и Хомс, Алеппо и Эль-Карьятейн, транспортная магистраль, связывающая столицу страны с ее северными границами...

Но главное — наша группировка помогла совершить перелом в гражданской войне в этой арабской республике, сохранить ее государственность и избранную народом власть, поддержала правительственную армию, придала ей новые силы в борьбе с исламскими радикалами.

Достойно решала армия задачи по защите интересов страны и в пределах родных границ. Она выполнила указание Верховного главнокомандующего по нейтрализации угрозы, которую представляет для наших средств стратегического ядерного сдерживания развернутая и развертываемая возле отечественных рубежей американская система ПРО, в пусковых установках которой Mk-41 могут располагаться не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Как это сделано, генералы не детализируют. Но дислокация в Черном море дизельных подводных лодок проекта 636.3 с крылатыми ракетами «Калибр-НК», а в Калининградской области — оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» говорит сама за себя. Можно быть уверенным: если потребуется, «Томагавки» никогда не взлетят.

Гарантией суверенитета и безопасности России будут и 23 стратегических ракетных комплекса «Ярс», которые заступили на боевое дежурство в уходящем году в Калужской, Тверской, Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. А в будущем году они дополнят части РВСН в названных регионах, а также займут места в боевом строю еще и в Республике Марий Эл, и в Иркутской области. Вместе с баллистическими ракетами стратегических подводных крейсеров проекта 955 класса «Борей», которые пришли на Тихий океан и на Северный флот, они станут надежным щитом нашей Отчизны, как и зенитно-ракетные полки комплексов С-400, что закрыли небо над Москвой, Санкт-Петербургом, Крымским полуостровом, Камчаткой и другими регионами страны. Как и станции системы предупреждения о ракетном нападении, модернизированные и абсолютно новые, заступившие на боевое дежурство и готовящиеся заступить на дежурство в новом году в Барановичах, Печоре, Оленегорске, Армавире, Усолье-Сибирском, Лехтуси, Калининградской области, Орске, Барнауле и Енисейске.

Наши армия и флот сделали с уходящем году большой рывок в укреплении своей боевой готовности. И хотя, как свидетельствует английское издание Jane’s Defence Weekly, наша страна занимает только пятое место в рейтинге мировых расходов на вооруженные силы — после США, Китая, Великобритании и Индии, мы практически никому не уступаем по боевой мощи, мобильности и эффективности своих РВСН, ВКС, ВМФ, ПРО/ПВО, сухопутных частей и ВДВ. Даже Пентагону, хотя его военный бюджет равен $622 млрд, а наш всего $48,4 млрд. Именно этот факт дал право нашему президенту заявить на недавней расширенной коллегии Министерства обороны России, что «на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого».

Смешно. Пресс-секретарь Госдепартамента США контр-адмирал Джон Кирби в ответ на эти слова заявил, что самая сильная в мире армия США, признав таким образом то, что весь мир знал и без него, но никогда не слышал из уст высокопоставленных чиновников Вашингтона, что американская армия — армия агрессора. Как говорят в народе, если Бог кого-то хочет наказать, он лишает его разума. Старый вояка Кирби стал достойным наследником своей предшественницы Дженнифер Псаки. Его теперь так и называют «Псаки в штанах». Но это мы слегка отвлеклись от главной темы. А добавить по ней есть много чего.

Успехи и достижения нашей армии достигнуты не только потому, что на их реформу и развитие государство не пожалело денег, — дороже безопасности нет ничего. Но одни деньги еще ничего не решают. Нужно экономно и с толком их расходовать. И те три с половиной тысячи тактических, оперативно-тактических и оперативно-стратегических межвидовых и комплексных учений, которые прошли в уходящем году (а среди них пять внезапных проверок боевой готовности, которые так напугали наших контрагентов в НАТО, стратегические командно-штабные «Кавказ-2016», Международные армейские игры с танковым биатлоном и еще с двумя десятками соревнований в различных военных специальностях), подтвердили: профессиональное мастерство наших воинов на достойном уровне. Впрочем, в этом убедился весь мир, наблюдая за операцией наших ВКС и ВМФ в Сирии.

Он был трудным, уходящий в историю високосный 2016 год. Армия и флот, Россия потеряли много очень достойных людей — офицеров, солдат, артистов, журналистов. Низкий поклон им и светлая память! Они навсегда останутся в наших сердцах. Но жизнь продолжается. Продолжается служба Отечеству. На боевые посты каждый день заступают десятки тысяч защитников нашей страны. Будут стоять они там, часовые курантов, когда часы на Спасской башне Кремля возвестят о наступлении 2017 года. Поднимая бокалы с шампанским, мысленно обнимем их. Это наши сыновья, мужья, братья, чьи-то отцы — настоящие мужчины, которым всегда можно доверить домашний очаг, семью и любимую Родину.

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке