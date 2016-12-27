В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве казака Андрея Еремеева

Самарский суд вынес приговор по делу об убийстве заместителя атамана регионального казачьего общества Андрея Еремеева.

На скамье подсудимых — Андрей Перегудов, Александр Лукьянов, Юрий Сабаев и Михаил Полатбеков.



Они признаны посредниками в организации преступления и его исполнителями. Заказчик убийства до сих пор не найден.

Как уточняет TLTGorod.ru, дело рассматривала коллегия присяжных. Все фигуранты были признаны виновными.



Суд приговорил Полатбекова к 10 годам тюрьмы, Лукьянова — к 16 годам заключения, Перегудова — к 13 годам, Сабаева — к 14 годам.

Напомним, Андрей Еремеев был убит в январе прошлого года. В него несколько раз выстрелили на улице из пистолета ТТ.