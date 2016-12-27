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В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве казака Андрея Еремеева

Киллеры осуждены, но заказчик преступления до сих пор не найден

Самарский суд вынес приговор по делу об убийстве заместителя атамана регионального казачьего общества Андрея Еремеева.

На скамье подсудимых — Андрей Перегудов, Александр Лукьянов, Юрий Сабаев и Михаил Полатбеков.

Они признаны посредниками в организации преступления и его исполнителями. Заказчик убийства до сих пор не найден.

Как уточняет TLTGorod.ru, дело рассматривала коллегия присяжных. Все фигуранты были признаны виновными.

Суд приговорил Полатбекова к 10 годам тюрьмы, Лукьянова — к 16 годам заключения, Перегудова — к 13 годам, Сабаева — к 14 годам.

Напомним, Андрей Еремеев был убит в январе прошлого года. В него несколько раз выстрелили на улице из пистолета ТТ.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве казака Андрея Еремеева

Киллеры осуждены, но заказчик преступления до сих пор не найден

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