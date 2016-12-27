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Синдзо Абэ почтил память погибших в Перл-Харборе солдат

Премьер-министр Японии находится на Гавайях с двухдневным визитом

Синдзо Абэ почтил память японских солдат, погибших в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Премьер-министр возложил цветы на могилах военнослужащих.

Синдзо Абэ находится на Гавайях с двухдневным визитом. Он также возложил цветы на кладбище американских военнослужащих «Панчбоул», которое находится в кратере потухшего вулкана.

Как передает ОТР, премьер-министр также побывает на мемориальном комплексе линкора «Аризона». Синдзо Абэ станет первым официальным представителем Японии, который посетит это место.

Напомним, ранее в Токио заявили, что Абэ не будет извиняться за атаку на Перл-Харбор, из-за которой США вступила во Вторую мировую войну.

Поездка Синдзо Абэ в Перл-Харбор рассматривается как ответный шаг со стороны японских властей на майский визит Обамы. Тогда президент США во время саммита «большой семерки» в Японии посетил Хиросиму.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Синдзо Абэ почтил память погибших в Перл-Харборе солдат

Премьер-министр Японии находится на Гавайях с двухдневным визитом

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