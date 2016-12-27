В 2017 году откроют 16 фельдшерско-акушерских пунктов под Красноярском

В Красноярском крае появится 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2017 году. На развитие и модернизацию сети пунктов из бюджета региона выделено более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, до конца текущего года в крае планируется открыть 18 новых ФАПов. Кроме того, два новых медицинских пункта после лицензирования смогут принять первых пациентов в январе 2017 года. Средства на эти цели будут выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

В текущем году новые медицинские объекты появились на севере и юге Красноярского края, в западной и восточной группе районов. В частности, в начале декабря новые ФАПы появились в Балахтинском районе — в поселках Вольный и Щетинкина. На этой неделе новые объекты откроются в Енисейском районе и Емельяновском районе.

Для совершенствования медицинской помощи в сельской местности в регионе действует долгосрочная программа, предполагающая строительство и оснащение необходимым оборудованием новых объектов здравоохранения. За пять лет действия программы в Красноярском крае было открыто 118 модульных ФАПов и общеврачебная амбулатория.

