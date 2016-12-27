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МИД: доказательства преступлений боевиков в Алеппо вскоре обнародуют

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что международное сообщество сможет дать оценку «вакханалии» террористов

Доказательства преступлений террористов против мирного населения Алеппо вскоре будут обнародованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что российская сторона узнает всё больше подробностей происходящего в Алеппо, в частности были обнаружены захоронения останков десятков людей, которые подвергались пытками.

«В скором времени доказательства военных преступлений террористов в Сирии будут переданы российскими военными в том числе в СМИ и преданы максимально широкой огласке», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства.

Она назвала действия боевиков кровавой вакханалией и измывательствами, а также выразила надежду, что международное сообшество осудит эти преступления.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

МИД: доказательства преступлений боевиков в Алеппо вскоре обнародуют

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что международное сообщество сможет дать оценку «вакханалии» террористов

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