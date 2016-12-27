МИД: доказательства преступлений боевиков в Алеппо вскоре обнародуют

Доказательства преступлений террористов против мирного населения Алеппо вскоре будут обнародованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что российская сторона узнает всё больше подробностей происходящего в Алеппо, в частности были обнаружены захоронения останков десятков людей, которые подвергались пытками.

«В скором времени доказательства военных преступлений террористов в Сирии будут переданы российскими военными в том числе в СМИ и преданы максимально широкой огласке», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства.

Она назвала действия боевиков кровавой вакханалией и измывательствами, а также выразила надежду, что международное сообшество осудит эти преступления.