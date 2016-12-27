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Банда челябинских коллекторов подозревается в вымогательстве

Задержаны семь участников группировки

В Челябинской области задержана банда коллекторов из семи человек. Они подозреваются в совершении серии вымогательств на территории региона.

Речь идет именно об официальных коллекторах, а не о людях, так себя называющих. Задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов.

Схема классическая: коллекторы угрожали людям, а также причиняли ущерб их имуществу. В офисах и квартирах подозреваемых на территории Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, телефоны, SIM-карты и различные документы организации.

Сейчас двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники регионального управления уголовного розыска ГУ МВД России установили причастность задержанных членов группы к четырем эпизодам нарушения закона, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Банда челябинских коллекторов подозревается в вымогательстве

Задержаны семь участников группировки

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