Банда челябинских коллекторов подозревается в вымогательстве

В Челябинской области задержана банда коллекторов из семи человек. Они подозреваются в совершении серии вымогательств на территории региона.

Речь идет именно об официальных коллекторах, а не о людях, так себя называющих. Задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов.



Схема классическая: коллекторы угрожали людям, а также причиняли ущерб их имуществу. В офисах и квартирах подозреваемых на территории Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, телефоны, SIM-карты и различные документы организации.

Сейчас двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники регионального управления уголовного розыска ГУ МВД России установили причастность задержанных членов группы к четырем эпизодам нарушения закона, передает ИА «Урал-пресс-информ».