Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон заявил, что Израиль на время ограничил контакты с государствами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН по запрету строительства домов на палестинских территориях.



Он отметил, что ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.



Напомним, резолюцию поддержали 14 членов СБ ООН, включая Россию, при воздержавшихся США.



В связи с этим российские дипломаты информировали, что контакты с израильской стороной пока идут в рабочем режиме.



«Мы надеемся на то, что нынешняя ситуация не окажет негативного влияния на наш двусторонний диалог», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя посольства РФ в Тель-Авиве.

Ранее канцелярия израильского премьера назвала голосование по принятой резолюции «сговором в ООН» и упрекнула администрацию Барака Обамы в том, что она скрытно участвовала в нем (США не наложили вето, как год назад, а воздержались, благодаря чему документ был принят).



24 декабря члены СБ ООН в документе заявили, что создание поселений Израилем на оккупированных палестинских землях «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». В тексте резолюции такая деятельность еврейского государства названа препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

