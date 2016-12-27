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Вторник,
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Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Российские дипломаты выразили надежду, что ситуация не окажет негативного влияния на отношения между государствами

Официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон заявил, что Израиль на время ограничил контакты с государствами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН по запрету строительства домов на палестинских территориях.

Он отметил, что ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

Напомним, резолюцию поддержали 14 членов СБ ООН, включая Россию, при воздержавшихся США. 

В связи с этим российские дипломаты информировали, что контакты с израильской стороной пока идут в рабочем режиме. 

«Мы надеемся на то, что нынешняя ситуация не окажет негативного влияния на наш двусторонний диалог», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя посольства РФ в Тель-Авиве.

Ранее канцелярия израильского премьера назвала голосование по принятой резолюции «сговором в ООН» и упрекнула администрацию Барака Обамы в том, что она скрытно участвовала в нем (США не наложили вето, как год назад, а воздержались, благодаря чему документ был принят).

24 декабря члены СБ ООН в документе заявили, что создание поселений Израилем на оккупированных палестинских землях «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». В тексте резолюции такая деятельность еврейского государства названа препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Российские дипломаты выразили надежду, что ситуация не окажет негативного влияния на отношения между государствами

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