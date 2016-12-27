В Курской области ввели в эксплуатацию 466,47 тыс. кв. м жилья в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным KurskCity.ru, объем затрат на проведение строительных работ с января по ноябрь текущего года составил 39 млрд рублей — это пятое место в Центральном федеральном округе (ЦФО).

В текущем году строители проложили 270 км газопроводов, перевыполнив план на 20 км. Успешно были сданы жилые помещения в Курчатове, Конышевском, Горшеченском, Рыльском, Касторенском, Щигровском, Тимском, Курчатовском, Суджанском и Льговском районах.

Отстают по сдаче жилья Курский, Советский, Октябрьский, Фатежский, Обоянский, Медвенский, Хомутовский районы, а также город Щигры и Железногорск.

Те районы, которые не выполняют целевых показателей по вводу жилья, не смогут участвовать в отборе на получение субсидий на строительство объектов социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства, добавили в пресс-службе.