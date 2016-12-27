Более тысячи детей посетили губернаторскую елку в Подмосковье

Порядка 1,1 тыс. детей посетили губернаторскую елку в Доме правительства Московской области. В основном это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Всего в Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова будет организовано более тысячи мероприятий, в которых примут участие свыше 650 тыс. детей», — цитирует Фаевскую портал «Подмосковье сегодня».

На празднике для детей устроили интерактивную программу в виде конкурсов, мастер-классов и аттракционов, после чего ребятам показали новогодний спектакль «Морозко». По окончании мероприятия детям вручили сладкий новогодний подарок от губернатора Московской области.

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