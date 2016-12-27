Возле Пулковской обсерватории в Петербурге появится жилой дом

В центре защитной парковой зоны возле Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге будет построен жилой пятиэтажный дом. Разрешение на реализацию масштабного проекта «Планетоград» выдал городской Госстройнадзор. Однако градозащитники считают, что процедура прошла с нарушениями.

Площадь земельного участка составляет около 58 тыс. кв. м. Как сообщается на сайте правительства Петербурга, проект многоквартирного дома согласован с руководством Пулковской обсерватории.

Общественное движение «Солидарный Петербург» собирается через суд оспорить это решение по причине нарушения регламента процедуры принятия концепции, сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

Астрогруппа в октябре 2016 года выдала отрицательное заключение по проекту. Эксперты считают, что появление дома приведет к ухудшению астроклимата и сокращению научных наблюдений из-за высоты здания и тепловыделения, которые не соответствуют ограничениям ГАО РАН, а также из-за светового загрязнения неба. После возведения жилого комплекса расчетная яркость неба вырастет в 60 раз.

Градозащитники не смогли найти данных о рассмотрении проекта ученым советом, при этом еще за сутки до рассмотрения Астроклиматической группой проект был согласован с директором ГАО РАН Назаром Исхановым.