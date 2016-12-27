Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Орловские СМИ возмущены пропажей тиража газеты с критикой губернатора

На днях глава Орловской области Вадим Потомский назвал местных журналистов «чепушилами»

Орловский Союз журналистов провел пресс-конференцию по поводу таинственного исчезновения более 9 тыс. экземпляров газеты «Красная строка» 23 декабря в типографии «Труд». «Известия» ранее писали об этом происшествии.

По словам главного редактора издания Юрия Лебедкина, руководство типографии до сих пор не дало каких-либо логических объяснений произошедшего. Ранее издание опубликовало несколько критических материалов о деятельности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

По мнению председателя Союза журналистов области Геннадия Майорова, создан прецедент по уничтожению свободы слова в регионе. Главный редактор «Красной строки» сообщил, что написал заявление в прокуратуру и следственный комитет. 

Как напоминает InfoOrel.ru, на днях Вадим Потомский назвал местных журналистов «чепушилами». По его мнению, «...каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области... У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация?».

Местный Союз журналистов принял обращение, где выражает солидарность с коллегами и поддерживает их законные требования к правоохранительным органам и властям региона расследовать ЧП, поименно назвать и наказать виновных, возместить редакции материальный ущерб, а также «незамедлительно прекратить практику цензуры и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов».

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Орловские СМИ возмущены пропажей тиража газеты с критикой губернатора

На днях глава Орловской области Вадим Потомский назвал местных журналистов «чепушилами»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке