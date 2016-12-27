Орловские СМИ возмущены пропажей тиража газеты с критикой губернатора

Орловский Союз журналистов провел пресс-конференцию по поводу таинственного исчезновения более 9 тыс. экземпляров газеты «Красная строка» 23 декабря в типографии «Труд». «Известия» ранее писали об этом происшествии.

По словам главного редактора издания Юрия Лебедкина, руководство типографии до сих пор не дало каких-либо логических объяснений произошедшего. Ранее издание опубликовало несколько критических материалов о деятельности губернатора Орловской области Вадима Потомского.



По мнению председателя Союза журналистов области Геннадия Майорова, создан прецедент по уничтожению свободы слова в регионе. Главный редактор «Красной строки» сообщил, что написал заявление в прокуратуру и следственный комитет.

Как напоминает InfoOrel.ru, на днях Вадим Потомский назвал местных журналистов «чепушилами». По его мнению, «...каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области... У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация?».

Местный Союз журналистов принял обращение, где выражает солидарность с коллегами и поддерживает их законные требования к правоохранительным органам и властям региона расследовать ЧП, поименно назвать и наказать виновных, возместить редакции материальный ущерб, а также «незамедлительно прекратить практику цензуры и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов».