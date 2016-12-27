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Более 1,6 тыс. л спиртосодержащей продукции изъяли в Нижнем Тагиле

Всего за неделю прошло 40 проверок для выявления мест продажи непищевой продукции

Полицейские в Нижнем Тагиле изъяли за неделю более 1,6 тыс. л спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным TagilCity.ru, всего за неделю было проведено 40 проверок для выявления мест продажи непищевой продукции, 15 продавцов алкогольных жидкостей привлечены к административной ответственности. По остальным материалам проверок проводится расследование.

Основным нарушением предпринимателей является отсутствие соответствующей документации, подтверждающей ее происхождение и качество.

Напомним, ранее Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Более 1,6 тыс. л спиртосодержащей продукции изъяли в Нижнем Тагиле

Всего за неделю прошло 40 проверок для выявления мест продажи непищевой продукции

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