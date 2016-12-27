Микки Рурк проведет боксерский поединок на Урале

Актер и боксер Микки Рурк готовится провести поединок на Урале в феврале-марте 2017 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер артиста Вадим Корнилов. Он добавил, что сейчас идет процесс переговоров с несколькими уральскими партнерами.

Сообщается также, что в рамках программы, в которой запланирован бай Рурка, выступит также двукратный олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

Корнилов также отметил, что у 64-летнего Рурка сейчас ежедневные тренировки в Лос-Анджелесе и он с нетерпением ждет боя в России, сообщает сайт НТВ.Ru.

Микки Рурк вернулся на ринг в ноябре 2014 года. Тогда в Москве он отправил в нокаут американца Эллиота Сеймура во втором раунде из пяти. Позже Сеймур заявил, что бой был договорным, но Рурк об этом не знал.