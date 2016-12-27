Суд Евросоюза приостановил решение о доступе «Газпрома» к Opal

Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии от 28 октября о доступе «Газпрома» к трубопроводу Opal.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Bloomberg.

По его словам, решение суда было принято 23 декабря. Возняк ожидает, что суд опубликует его до конца года.

Ранее власти Польши подали жалобу в Европейский суд на решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу Opal. В Варшаве считают, что это решение приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее назвал иск Польши «выпадом против «Северного потока-2».

Напомним, в газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу «Северный поток», но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена не полностью.

В конце октября Еврокомиссия одобрила с оговорками соглашение между BNetzA, Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода, доля участия «Газпрома» — 49,98%, Wintershall Holding GmbH — 50,02%), «Газпромом» и «Газпром экспортом», которое предполагает расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.