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«Необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы»

Владимир Путин призвал региональные власти и бизнес активнее решать экологические вопросы

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Экологическая безопасность станет одним из направлений экономического развития России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Государственного совета, посвященного подготовке к Году экологии-2017. Глава государства, в частности, призвал не затягивать с внедрением в промышленность экотехнологий, в противном случае к середине XXI века последствия для природы и человека могут приобрести необратимый характер.

 Гигантский ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Еще в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях,  сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, из-за критической нагрузки на природу ежегодный ущерб российской экономике составляет 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья населения  15%. Главная задача, по его словам,  добиться значительного снижения выбросов в атмосферу, почву и водоемы. А для этого предприятия должны внедрять новые технологии.

Этот дорогостоящий процесс, отметил глава государства, со временем окупит себя, поскольку приведет к повышению производительности.

 Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как «грязная» и «экстремально грязная». 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит,  что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы,  заявил президент.

Другая проблема  законные и нелегальные свалки, которые занимают уже 48 тыс. га. Улучшить ситуацию должны мусороперерабатывающие заводы.

Решая экологические проблемы, чиновники не должны «прятаться» в кабинетах, заявил президент, призвав госслужащих активнее взаимодействовать с общественными структурами и волонтерами.

С докладом о состоянии экологии в регионах выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В возглавляемом им субъекте много крупных заводов, сам Борис Дубровский в прошлом руководил металлургическим комбинатом.

Губернатор заявил, что после 2000-х годов ощутимого улучшения качества воздуха в регионах не наблюдается. Механизмы экологического контроля устарели, нужна новая система. Для этого необходимо разработать совокупный расчет выбросов и определить допустимую квоту для каждого источника выбросов по отдельности.

Борис Дубровский полагает, что нужно включить экологию в систему образования в качестве обязательного предмета начиная с детского сада, чтобы у граждан с ранних лет формировалось представление о важности природы и бережном отношении к окружающей среде.

О конкретных мерах говорил и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. В 2017 году будет запущено пять пилотных проектов по строительству предприятий по переработке мусора. Кроме того, планируется очистить от промышленных отходов 20 регионов. К решению экологических проблем подключат и общественные организации: совместно с ними ведомство намерено запустить информационную систему по контролю за свалками. Министерство также намерено увеличивать количество охраняемых природных территорий  планируется организовать еще не менее десяти заповедников.

Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, транспорту и экологии Сергей Иванов попросил проработать возможность строительства завода по переработке мусора и на южном берегу Крыма, где экологическая обстановка в последние годы ухудшилась из-за возросшего туристического потока.

Сергей Иванов обратил внимание и на многочисленность случаев жестокого обращения с животными.

 Нельзя делить братьев наших меньших на диких и домашних,  заявил Сергей Иванов, призвав ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев, где звери часто содержатся в ненадлежащих условиях.

Интересы бизнес-сообщества представлял председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он заверил, что большинство крупных предприятий сознательно подходят к вопросу улучшения экологической обстановки и начинают инвестировать в экотехнологии. По словам Александра Шохина, около 50 заводов уже имеют специальные соглашения с Минприроды, глава РСПП рассчитывает, что в Год экологии предприятия начнут вести эту работу активнее.

Завершая заседание, Владимир Путин напомнил, что ответственность за улучшение экологической обстановки несут не только федеральные и региональные власти, но и представители бизнеса. По словам главы государства, экология  важная составляющая жизни, а не просто модная политическая тема, поэтому откладывать решение этих вопросов больше нельзя.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

«Необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы»

«Необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы»Владимир Путин призвал региональные власти и бизнес активнее решать экологические вопросы

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