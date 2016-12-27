«Необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы»

Экологическая безопасность станет одним из направлений экономического развития России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Государственного совета, посвященного подготовке к Году экологии-2017. Глава государства, в частности, призвал не затягивать с внедрением в промышленность экотехнологий, в противном случае к середине XXI века последствия для природы и человека могут приобрести необратимый характер.



— Гигантский ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Еще в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях, — сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, из-за критической нагрузки на природу ежегодный ущерб российской экономике составляет 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья населения — 15%. Главная задача, по его словам, — добиться значительного снижения выбросов в атмосферу, почву и водоемы. А для этого предприятия должны внедрять новые технологии.



Этот дорогостоящий процесс, отметил глава государства, со временем окупит себя, поскольку приведет к повышению производительности.

— Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как «грязная» и «экстремально грязная». 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, — что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы, — заявил президент.

Другая проблема — законные и нелегальные свалки, которые занимают уже 48 тыс. га. Улучшить ситуацию должны мусороперерабатывающие заводы.

Решая экологические проблемы, чиновники не должны «прятаться» в кабинетах, заявил президент, призвав госслужащих активнее взаимодействовать с общественными структурами и волонтерами.

С докладом о состоянии экологии в регионах выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В возглавляемом им субъекте много крупных заводов, сам Борис Дубровский в прошлом руководил металлургическим комбинатом.



Губернатор заявил, что после 2000-х годов ощутимого улучшения качества воздуха в регионах не наблюдается. Механизмы экологического контроля устарели, нужна новая система. Для этого необходимо разработать совокупный расчет выбросов и определить допустимую квоту для каждого источника выбросов по отдельности.



Борис Дубровский полагает, что нужно включить экологию в систему образования в качестве обязательного предмета начиная с детского сада, чтобы у граждан с ранних лет формировалось представление о важности природы и бережном отношении к окружающей среде.

О конкретных мерах говорил и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. В 2017 году будет запущено пять пилотных проектов по строительству предприятий по переработке мусора. Кроме того, планируется очистить от промышленных отходов 20 регионов. К решению экологических проблем подключат и общественные организации: совместно с ними ведомство намерено запустить информационную систему по контролю за свалками. Министерство также намерено увеличивать количество охраняемых природных территорий — планируется организовать еще не менее десяти заповедников.

Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, транспорту и экологии Сергей Иванов попросил проработать возможность строительства завода по переработке мусора и на южном берегу Крыма, где экологическая обстановка в последние годы ухудшилась из-за возросшего туристического потока.



Сергей Иванов обратил внимание и на многочисленность случаев жестокого обращения с животными.



— Нельзя делить братьев наших меньших на диких и домашних, — заявил Сергей Иванов, призвав ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев, где звери часто содержатся в ненадлежащих условиях.

Интересы бизнес-сообщества представлял председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он заверил, что большинство крупных предприятий сознательно подходят к вопросу улучшения экологической обстановки и начинают инвестировать в экотехнологии. По словам Александра Шохина, около 50 заводов уже имеют специальные соглашения с Минприроды, глава РСПП рассчитывает, что в Год экологии предприятия начнут вести эту работу активнее.