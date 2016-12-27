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Вторник,
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Легальный оборот меховых изделий вырос после введения маркировки

Их количество увеличилось в 13 раз

Количество находящихся в легальном обороте меховых изделий выросло в 13 раз за четыре месяца с момента введения обязательной маркировки. Об этом сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин.

Он также уточнил, что в настоящее время легальный оборот меховых изделий составляет 3,5 млн изделий, а за счет маркировки теневой рынок «удалось легализовать на 33 млрд рублей». Для сравнения, в 2015 году с января по сентябрь в России оборот меховых изделий составил всего 256 тыс. единиц товара. Сейчас в системе маркировки зарегистрировано около 8,3 тыс. участников, 20% из которых ранее не сдавали налоговую отчетность либо сдавали нулевую отчетность, а теперь легализовались в системе маркировки.

Перечень товаров, подлежащих маркировке, в дальнейшем планируют расширять. Так, с 2017 года может быть запущен проект по маркировке некоторых лекарственных препаратов, сообщает RNS.

«Уже сейчас можно сказать, что маркировка — это эффективный инструмент для решения задач контроля оборота товаров», — добавил Мишустин.

Информационная система маркировки товаров была запущена в России в 2016 году в рамках соглашения стран — участниц ЕАЭС. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение товара между участниками рынка, оператором ее является ФНС России.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Легальный оборот меховых изделий вырос после введения маркировки

Их количество увеличилось в 13 раз

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