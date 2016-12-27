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Правительство поддержит молодых врачей Республики Марий Эл

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев

Правительство РФ выделило 3,2 млрд рублей для поддержки молодых врачей в рамках федеральной программы «Земский доктор». Республика Марий Эл получит 3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев. 

В 2017 году, как и ранее, медицинские работники, переехавшие на работу в село, рабочий поселок или поселок городского типа, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Выделенные средства составят только 60% от суммы средств, которые пойдут на единовременные компенсации сельским врачам, остальные 40% будут предоставлены из бюджетов регионов, отмечает ИА MariMedia.

Программа «Земский доктор» начала работу в 2012 году. В ее рамках молодые врачи в возрасте до 50 лет получают по 1 млн рублей и жилье, если устраиваются на работу в сельские больницы и отрабатывают там минимум по пять лет.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Правительство поддержит молодых врачей Республики Марий Эл

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев

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