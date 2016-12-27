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В Саратовской области восстановят единственную ветряную мельницу

Внутри постройки создадут краеведческий музей

В Саратовской области приступили к реставрации единственной сохранившейся в регионе ветряной мельницы, передает ИА «Пенза-пресс».

Историческая постройка находится у села Мироновка Питерского района. Она, кстати, изображена на гербе этого района Саратовской области.

Работы были начаты еще минувшей осенью, а в будущем году специалисты восстановят весь исторический облик мельницы и организуют в ней небольшой краеведческий музей. Территорию вокруг также приведут в порядок.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Саратовской области восстановят единственную ветряную мельницу

Внутри постройки создадут краеведческий музей

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