Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию СБ ООН

Власти Израиля решили временно ограничить сотрудничество с государствами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских территориях. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.



Как передает «РИА Новости», такие меры будут приняты в отношении 12 государств — России, Великобритании, Франции, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии.

«Мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны», — сообщил министр иностранных дел государства.

23 декабря на заседании Совбеза ООН была принята антиизраильская резолюция, которая осуждала строительство Тель-Авивом поселений на территории Палестины. В поддержку документа высказались 14 стран, в том числе Россия, Украина и Китай. США воздержались от голосования.