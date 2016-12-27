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Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию СБ ООН

Власти страны приняли решение временно уменьшить число контактов с посольствами и чиновниками стран — сторонниц антиизраильской резолюции

Власти Израиля решили временно ограничить сотрудничество с государствами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских территориях. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

Как передает «РИА Новости», такие меры будут приняты в отношении 12 государств — России, Великобритании, Франции, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии.

«Мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны», — сообщил министр иностранных дел государства.

23 декабря на заседании Совбеза ООН была принята антиизраильская резолюция, которая осуждала строительство Тель-Авивом поселений на территории Палестины. В поддержку документа высказались 14 стран, в том числе Россия, Украина и Китай. США воздержались от голосования.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию СБ ООН

Власти страны приняли решение временно уменьшить число контактов с посольствами и чиновниками стран — сторонниц антиизраильской резолюции

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