Российским спортсменам напомнят о безопасности за рубежом

Новостные сводки о терактах в крупных городах ЕС красноречиво говорят о том, что Европа постепенно становится не самым безопасным местом. Однако есть те, для кого поездки за рубеж — рабочая необходимость. К примеру, футболистам команд РФПЛ уже в начале 2017 года предстоит лететь на тренировочные сборы, а некоторые клубы примут участие в международных соревнованиях, которые пройдут на территории различных европейских стран.



Практически все клубы РФПЛ и ФНЛ зимой запланировали проведение от одного до трех тренировочных лагерей в Турции или Испании. Не секрет, что спортсмены из-за своей публичности зачастую рассматриваются недоброжелателями как мишень для провокаций. Поэтому их защите, как и безопасности болельщиков, приезжающих поддержать свою команду за рубеж, традиционно уделяется особое внимание. Однако если раньше главным было недопущение массовых столкновений фанатов, то теперь основная проблема куда глобальнее — сохранность жизней спортсменов и болельщиков, которые могут пострадать в результате террористических атак.



По информации источника «Известий» в Государственной думе, депутаты планируют разработать специальную памятку для российских спортсменов и болельщиков, выезжающих за рубеж. В ней будут содержаться рекомендации и правила поведения в заграничных поездках, которые помогут избежать опасных ситуаций.



Депутат ГД РФ, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает создание соответствующей памятки необходимым и уверен, что ознакомление с ней должно стать обязательным для спортсменов и болельщиков, отправляющихся за рубеж на крупные международные соревнования.

— Сейчас на первый план выходят риски и угрозы на порядок серьезнее, чем антагонизм между болельщиками ряда клубов. Прежде всего это терроризм и подогревание антироссийских настроений в ряде стран. Соответственно, готовность к подобным рискам должна быть на высочайшем уровне. Памятка спортсменам и болельщикам как один из инструментов профилактики просто необходима, — заявил Михаил Дегтярев. — Более того, ознакомление с подобными рекомендациями должно стать обязательным, как правила техники безопасности на предприятии. Другое дело, что нецелесообразно готовить такой документ в формате ad hoc, то есть к каждому конкретному случаю, к каждой стране или крупному турниру. В ближайших планах нашего комитета — взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также клубами и спортивными федерациями с целью свести в единый перечень все существующие и потенциальные риски для спортсменов и болельщиков за рубежом вне зависимости от страны. Сводный документ станет основой рекомендаций для любого турнира.

Напомним, 10 декабря в турецком Стамбуле в непосредственной близости от стадиона Vodafone Arena произошел теракт. Преступниками были взорваны две бомбы. Одна находилась в заминированной машине возле автобуса со спецназом полиции. Другую бомбу в парке неподалеку от стадиона привел в действие смертник. В результате теракта погибли 44 человека.

После инцидента в пресс-службе УЕФА «Известиям» заявили, что не видят причин для переноса запланированных футбольных матчей из Турции. Также в Европейской футбольной ассоциации рассчитывают на то, что принимающая сторона сможет обеспечить полную безопасность приезжающим командам.



22 февраля 2017 года российской футбольной команде «Краснодар» предстоит сразиться с турецким «Фенербахче» в Стамбуле в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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